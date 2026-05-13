Talang väljer Hög men kassas ned

Supertalangen Månsson kritiseras för sin koppling till det missade projäket samt sitt fortsående spelande i de lägre serier.

Det är supertalangen själv som bestämmer om det ska rivas. Förbundskaptenen vet i alla fall vad han tycker om Månsson och Høj.var en av de mest jagade svenska handbollsspelarna i höstas.spelmotor att skriva på för storsatsande Høj i den danska ligan.

Men det hajpade projektet strax utanför Köpenhamn, med flertalet stjärnvärvningar, kraschlandade i helgen efter en tung säsong när man förlorade kvalet och mycket överraskande åkte ner i andraligan. – Jag var ute och spelade golf. På hål tolv sa det ’smack’ . Det är såklart tråkigt att det inte blir som man har planerat, säger Månsson som samlats med landslaget i hemstaden Kristianstad för två träningsmatcher mot Kroatien i veckan.

Det har hetat att Månssons kontrakt inte gäller i andraligan. Men det stämmer inte. Klubben kan alltså inte säga upp kontraktet utan beslutet ligger hos 21-åringen som i så fall måste riva det före ett visst datum. Vilket det är kan/vill han inte säga.

Vi får se om jag stannar eller hittar något annat. Han har bara blivit hetare på marknaden sedan han skrev på för Høj i december. Han har spelat EM för Sverige och radat upp stormatcher i European League där han fortfarande leder skytteligan trots att Kristianstad slogs ut före kvartsfinalerna. Förbundskapten Michael Apelgren tycker inte att hans framtidsman i landslaget ska följa med Høj ner i andraligan.

– Det vore inte bra om han stannar i Høj nu. Det kan jag vara rak med att säga, men det tror jag att alla förstår. Jag respekterade verkligen att han valde Hög men nu blev det som det blev och nu gäller det bara att hitta någonstans där han knuffar karriären i fortsatt rätt riktning, säger Apelgren. Månsson har dragits med lite hälproblem under den nyss avslutade semifinalserien mot Alingsås.

Men det ska inte stoppa honom från spel mot Kroatien (i morgon i Kristianstad och på lördag i Varazdin)





