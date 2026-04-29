Tandläkare och småföretagare i kris: Tillståndsplikten hotar verksamheter

Sedan årsskiftet krävs ett tillstånd från IVO för att bedriva privat tandvård i Sverige. Syftet är att öka patientsäkerheten, men i praktiken har det skapat kaos. Inget tillstånd har ännu delats ut, och många tandläkare och småföretagare riskerar att gå i konkurs. Erisa Cela, tandläkare i Göteborg, är en av dem som drabbats. Hon har fått avslag på sin ansökan och tvingats säga upp sin tandsköterska. Branschorganisationerna kritiserar IVO och menar att tillståndsplikten i sin nuvarande form kommer att göra det omöjligt för små kliniker att starta, särskilt på landsbygden.

Vårsolen lyser in genom persiennerna och skapar mönster på golvet i den gamla tandläkarmottagningen i Vasastan i Göteborg. Här har patienter mötts i 40 år, men nu står verksamheten stilla.

Erisa Cela, tandläkare med närmare elva års erfarenhet, tog över mottagningen i mars och ansvar för 800 patienter. Det var en dröm att driva egen klinik, men nu känns det som att hon är en försökskanin i ett system som inte fungerar. Sedan årsskiftet krävs ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva privat tandvård. Syftet är att öka patientsäkerheten och hålla oseriösa aktörer borta, men i praktiken har det skapat kaos.

Inget tillstånd har ännu delats ut, och av de 60 ansökningar som gjorts har bara Erisa Cela fått svar – ett avslag. Hon är förkrossad. Hon har erfarenhet som verksamhetsledare och har arbetat med personalansvar, men IVO anser att hon saknar kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt och associationsrätt. Hon har tvingats säga upp sin tandsköterska och lever i en osäkerhet där hon inte vet om hon ens kommer att kunna fortsätta.

Det är inte bara Erisa Cela som drabbas. Flera tandläkare och småföretagare har satsat allt – sagt upp sig, startat bolag, köpt utrustning och hyrt lokaler – för att sedan hamna i en situation där de inte får ta emot patienter. En anonym tandläkare berättar för Dagens Nyheter att hennes klinik går back med nästan 200 000 kronor i månaden. Hon och hennes partner har investerat stort och nu vet de inte hur länge de måste vänta på ett besked.

Branschorganisationerna Privattandläkarna och Tandläkare Egen Verksamhet (TEV) är kritiska mot IVO. De menar att tillståndsplikten i sin nuvarande form kommer att göra det omöjligt för små kliniker att starta, särskilt på landsbygden där det redan finns brist på tandläkare. Helena Håkansson Forthmeijer, ordförande för TEV, säger att det här är en vägg som blockerar allt. Hon är inte emot tillståndsplikten i sig, men menar att det behövs generösa dispensregler så att nya tandläkare har möjlighet att starta.

Annars kommer bara stora aktörer att kunna etablera sig, vilket i förlängningen kommer att leda till längre köer och längre avstånd för patienterna. IVO har ännu inte kunnat ge några tydliga svar på hur länge handläggningen kommer att ta eller vad som krävs för att få tillstånd. Andreas Larsson, avdelningschef på IVO, säger att de gör allt de kan för att handlägga ärendena så snabbt som möjligt, men att det är en omfattande process.

De har som mål att hålla handläggningstiden under 120 dagar, men med tanke på att det är en ny tillståndsplikt och att det saknas praxis, är det osäkert hur lång tid det kommer att ta. Det här är en kris för många tandläkare och småföretagare som riskerar att gå i konkurs om de inte får sina tillstånd beviljade snart. Det är en situation som inte bara hotar deras livsverk utan också patientsäkerheten, då många patienter nu står utan vård





