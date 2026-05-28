Tavlor av Louis Wain hittades i container och såldes för 200 000 kronor

Ett par i Wales hittade två värdefulla tavlor av den brittiske konstnären Louis Wain i en container som skulle slängas. Målningarna såldes på auktion för 16 000 pund. Konstnären är känd för sina antropomorfa katter och led ett dramatiskt liv som nu dramatiserats i en film.

Ett par i Wales räddade två tavlor från en container som annars skulle ha slängts. När paret insåg att målningarna var skapade av den brittiske konstnären Louis Wain , som är känd för sina karakteristiska kattbilder, blev de överraskade.

Tavlorna har nu sålts på auktion för 16 000 pund, motsvarande cirka 200 000 kronor. Auktionsförrättaren betonar vikten av att undersöka gamla föremål och förråd, då man aldrig vet vilka värdefulla dolda skatter som kan finnas. Louis Wain föddes 1860 i London och började teckna katter när hans fru Emily blev sjuk i cancer och fick tröst av parets kattunge. Efter hennes död publicerade han sin första illustration av katter i människolika situationer, vilket blev en stor framgång.

Under sin livstid producerade han hundratals katteckningar varje år, men trots berömmelse sålde han ofta arbeten för småsummor och drabbades av ekonomiska problem och psykisk ohälsa. I slutet av livet fick han ekonomiskt stöd genom en allmän insamling. År 2021 släpptes filmen The Electrical Life of Louis Wain med Benedict Cumberbatch och Claire Foy, som skildrar hans väg till berömmelse och fascination för katter





