Den här veckan: Grammy-nominerade Tay Keith hittad död i Nashville, efter 30 år får gotländskt våldsfall nytt DNA-spår, Barack Obama invigar museum i Chicago med flera presidenter närvarande, svensk myndighet vill stoppa Teslas FSD i Europa, Kospi starker, debatt om elstöd samt nytt polisfall i Strängnäs. Även varning för gräspollen.

Tay Keith , en Grammy-nominerad musikkproducent som har producerat flera stora hiphop- och R&B-hits, haravlidit vid 29 års ålder, enligt uppgifter från Nashville i USA. Polisen i Nashville har bekräftat att Brytavious Chambers, känt under sitt artistnamn Tay Keith , hittats död i sin lägenhet torsdagen.

Inget brott misstänks och dödsorsaken är fortfarande oklar. Tay Keith var nominerad till en Grammy 2018 för sitt arbete med Travis Scotts låt Sicko Mode och har producerat musik för en rad stjärnor som Cardi B, Eminem och Beyoncé. Han utsågs också till en av Forbes 30 under 30 år 2025. Detta plötsliga trolövande har väckt stor sorg inom musikindustrin.

Under sommaren 1996 utsattes en kvinna i 40-årsåldern för ett våldsamt angrepp i Stånga på Gotland. Kvinnan överlevde men ådragit sig bestående skador. Nu, 30 år senare, har polisen fått ett nytt DNA-spår som pekar på en fortfarande levande man som inte tidigare var registrerad i utredningen. Enligt biträdandepolis Anders Wihlborg är fortsatta förhör planerade vilket kan leda till en omskakande utveckling i ett av Gotlands ouppklarade fall.

USA:s tidigare president Barack Obama har invigt ett museum i Chicago. Ceremonin besöktes av musikstjärnor som Christina Aguilera, Bono och Stevie Wonder. Jennifer Hudson sjöng nationalsången medan Bruce Springsteen framförde Land of hopes and dreams och omfamnade sedan Obama. Bland närvarande fanns också tre tidigare presidenter: Joe Biden, George W Bush och Bill Clinton.

NUvarande president Donald Trump var ej prisande och har tidigare kallat projektets kostnader, 850 miljoner dollar, för en total katastrof. Muskeln från den politiska skiljaktigheten är tydlig. Trakverket i Sverige rekommenderar att EU nekar Teslas självkörande system Full Self-Driving (FSD) en bred lansering i Europa om inte funktionen för att överskrida hastighetsgränser tas bort. 该系统 användarna att köra snabbare än skyltad hastighet genom en så kallad speed offset.

Myndigheten varnar för att detta underminerar både trafiklagstiftning och säkerhetsfördelarna med automatiserad körning. Beslut från EU kan få globala konsekvenser för Teslas autonoma teknik. Sydkoreanska Kospi-indexet steg 2,4 procent och var bland de starkaste i världen. I Sverige débatteras elstödet där var tredje person fått mindre än 100 kronor.

Professor John Hassel kritiserar utformningen som löjeväckande medan energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar beslutet. Polisen i Strängnäs har tre gripna misstänkta för vållande till annans död efter att en person hittats avliden på midsommarafton. Ryska fastighetsköp väcker oro i EU och Sverige avseende säkerhetsrisker. En varning för höga halter gräspollen har utfärdats för stora delar av Sverige, inklusive Götaland, Svealand och kustområden i Norrland.

Pollenrapporten uppger att risken är särskilt hög där högvuxna ängsgräs frodas, och att midsommarhelgen inleder säsongen i södra Sverige. I norra delar av landet är risken lägre men kan ändå vara förhöjd i nära läge till blommande gräs





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