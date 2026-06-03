Taylor Sheridans nya thriller med Angelina Jolie: En mörk och engagerande smoke jumper-historia

Taylor Sheridan, känd för sin seriekanon, är tillbaka med en ny film där Angelina Jolie spelar en brandkårsmedlem med trauma som måste skydda en ung pojke från lönnmördare. En mörk, stilfull och tempoful thriller som fångar sin publik.

Taylor Sheridan har på senare år främst blivit förknippad med sin spännande serie-kanon, där Yellowstone, Landman, Mayor of Kingstown och liknande projekt blivit högst omtyckta.

Han är dock också en erfaren filmskapare som med sitt skarpa manusarbete och regi har bidragit till flera välregisserade western-inspirerade dramer såsom Hell or High Water, Wind River och Sicario. I sin senaste film tar han sig an en historia om en kvinnlig smoke jumper inom brandkåren som kämpar med tidigare trauma. Samtidigt är en ung pojke på flykt från lönnmördare som försöker eliminera honom som vittne.

Sheridan levererar en mörk och komplex thriller som är snyggt klippt, välspelad, rå och engagerande. Även om den kanske inte når samma höjd som hans tidigare mästerverk, är den ett tydligt och snyggt utförande. Angelina Jolie tar sig an huvudrollen med stor autoritet. Annika Andersson beskriver filmen som en spännande thriller med högt tempo som håller uppmärksamheten hela tiden.

Det är kanske ingen awardbait, men en outtröttligt underhållande och stilfull film som är värd att se. Trailern är väldigt effektfull, satt till Johnny Cashs melankoliska hit Gods Gonna Cut You Down som sätter en dyster ton direkt





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Taylor Sheridan Angelina Jolie Thriller Smoke Jumper Film

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