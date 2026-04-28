Taylor Swift hotar med stämning mot student som spårar hennes privatjet

Taylor Swifts advokater har krävt att en universitetsstudent ska stänga ner konton som publicerar information om hennes privatflygs flygrutter, med hot om rättsliga åtgärder. Detta följer efter liknande konflikter med Elon Musk.

Taylor Swift ansluter sig till raden av kändisar som försöker begränsa spridningen av information om sina privatflygs flygrutter. Enligt Jack Sweeney , en universitetsstudent känd för att driva flera konton på sociala medier som spårar och publicerar data om kändisars privatjet, har Swifts juridiska team kontaktat honom med ett krav om att stänga ner alla konton som publicerar information om hennes flygningar.

Hotet om rättsliga åtgärder hänger över Sweeney om han inte följer begäran. Denna utveckling är inte isolerad; Sweeney har tidigare mött liknande motstånd, framförallt från Elon Musk. Hans tidigare konto, @ElonJet, som publicerade realtidsinformation om Musks flygningar på X (tidigare Twitter), stängdes ner i slutet av 2022. Som svar på detta skapade Sweeney ett nytt konto som nu publicerar information om Musks flygningar med en 24-timmars fördröjning, vilket fortfarande är aktivt på plattformen.

Kontot som spårar Taylor Swifts flygningar på X följer samma modell med en 24-timmars fördröjning. Sweeney hämtar informationen till sina bottar från offentligt tillgängliga källor, såsom den amerikanska luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA). Dessa bottar publicerar inte bara flygrutter utan även detaljerad information om flygplanens bränsleförbrukning och de resulterande koldioxidutsläppen. Denna information har väckt debatt kring kändisars miljöpåverkan, särskilt med tanke på den höga utsläppsnivån som är förknippad med privatflyg.

En rapport från 2022 visade faktiskt att Taylor Swifts privatjet stod i topp när det gäller utsläpp bland kändisars privatflyg. Detta har bidragit till en ökad granskning av hennes och andra kändisars resvanor och deras påverkan på klimatet. Sweeney menar att han inte har något illvilligt syfte med att publicera informationen, utan att det handlar om att öka transparensen och informera allmänheten om kändisars miljöpåverkan.

Han ser det som en form av allmänintresse att veta hur mycket utsläpp dessa flygningar genererar. Juridiska experter spekulerar i att Swifts advokater troligen argumenterar för att publiceringen av hennes flygrutter utgör en säkerhetsrisk och en kränkning av hennes personliga integritet. De kan hävda att informationen kan användas för att trakassera henne eller planera potentiella hot. Sweeney å sin sida hävdar att informationen är offentligt tillgänglig och att han inte bryter mot några lagar genom att publicera den.

Fallet väcker viktiga frågor om balansen mellan rätten till privatliv, yttrandefriheten och allmänhetens rätt till information. Det är också en indikation på hur kändisar alltmer försöker kontrollera sin offentliga bild och begränsa spridningen av information som de anser vara skadlig. Denna strid mellan Sweeney och kändisarna, som Swift och Musk, är en del av en större trend där individer använder sociala medier för att övervaka och granska offentliga personers beteende.

Det återstår att se hur detta specifika fall kommer att sluta, men det kommer sannolikt att ha konsekvenser för framtida försök att spåra och publicera information om kändisars privatflyg





