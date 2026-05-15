Det är ett misstag att stänga eller flytta Teatermuseet i Malmö, ett misstag som är kortsiktigt, ansvarslöst och ett svek mot stadens kulturliv. Det mest anmärkningsvärda är dock logiken bakom beslutet. Att kräva lönsamhet av ett museum är att fundamentalt missförstå dess uppdrag.

Det är ett misstag att stänga eller flytta Teatermuseet i Malmö, ett misstag som är kortsiktigt, ansvarslöst och ett svek mot stadens kulturliv. Att gömma undan en kulturinstitution utanför centrum är praktiskt taget detsamma som att montera ner den.

Synlighet är inte en detalj, det är en förutsättning. När kultur trycks bort från det offentliga rummet skickas en tydlig signal: den anses inte längre viktig. Det mest anmärkningsvärda är dock logiken bakom beslutet. Att kräva lönsamhet av ett museum är att fundamentalt missförstå dess uppdrag.

Ska vi börja mäta bibliotek, arkiv och kulturarv i kronor och ören? Vad blir nästa steg - att avveckla allt som inte genererar direkt ekonomisk avkastning? Dessutom är beslutet irreversibla. Att stänga en verksamhet tar några minuter.

Att återuppbygga den kan ta generationer - om det ens går. När kompetens, samlingar och sammanhang bryts upp, försvinner något som inte kan återskapas med politiska beslut i efterhand. Och låt oss vara tydliga: detta skapar ett farligt prejudikat. Om Teatermuseet i Malmö kan offras, vilken kulturinstitution står på tur?

Vilken del av vårt gemensamma minne ska anses överflödig nästa gång budgeten ska "balanseras"? Politiker och beslutsfattare måste sluta gömma sig bakom ekonomiska svepskäl och ta ansvar för helheten. Kultur är inte en lyxartikel. Den är en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle.

Att montera ner den är enkelt. Att stå till svars för konsekvenserna kommer att vara betydligt svårare





