En dramatisk 1-1-match mellan Sydafrika och Tjeckien avgjordes av Teboho Mokoena med ett sen spelat straff. Mokoena, som grät under nationalsången och fick ett gult kort, blev hjälte trots att han är avstängd för nästa match. Sydafrika behåller chansen till sextondelsfinal efter att båda lagen förlorat sina inledande matcher och endast en poäng varje.

I en intensiv och dramatisk fotbollsmatch mellan Sydafrika och Tjeckien avgjordes målgöran först i den sista sekunden. 83:e minuten inledde Teboho Mokoena en sequences där han först tänkte och blundade, tog ett djupt andetag och sedan förvandlade en straff till ett avgörande mål.

Detta gav Sydafrika en kvittring i matchen och en ny sjal iTurneringen. Mokoena, som under nationalsången grät och visade stora känslodelar, fick också ett gult kort, hans andra i turneringen, vilket leder till att han är avstängd i nästa match. Trots det hyllades han som hjälte och Sydafrika kunde fortfarande hoppas på sextondelsfinal, särskilt eftersom de förlorade sin första match mot Mexiko.

Sydafrikas tränare Hugo Broos uttryckde stolthet över laget i en TV4-sändning, men påpekade att ibland behövs tur för att vinna. I början av matchen var Patrick Schick nära att skåra efter bara 45 sekunder, men han kunde inte ta konsekvensen av en nära nick. Sydafrika gjorde också rena misstag i försvaret som ledde till Tjeckiens första mål, där Alexandr Sojka serverade Michal Sadilek en perfekt boll som han satte säkert i nätet.

Trots att Tjeckien ledde tycktes de inte kunna bygga vidare på succeeded och det blev en jämn match. Nu har båda lagen förlorat sina första gruppspel och står med en poäng vardera, vilket gör deras kvalificeringschans mycket smal. De åtta bästa grupptreorna kommer att gå vidare till sextondelsfinal, vilket innebär att båda lagen måste göra allt i sin sista match för att fortsätta





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