Techjättar, geopolitik och svenska valet – en djupdykning i Stormens Öga

I detta avsnitt av Stormens Öga analyseras de senaste utvecklingarna inom techbranschen, geopolitiken och det svenska valet. Henrik Ek, Frida Wallnor och PM Nilsson diskuterar Meta och Google, maktbalansen mellan Kina och USA, samt Jimmie Åkessons och Nooshi Dadgostars politiska ståndpunkter inför valet.

I dagens avsnitt av Stormens Öga tar Frida Wallnor och PM Nilsson tempen på de senaste utvecklingarna inom techbranschen, geopolitiken och det svenska näringslivet. Henrik Ek, reporter på Dagens Industri och programledare för podden Technokratin, gästar och ger sin analys av de amerikanska techjättarnas status efter de senaste domarna mot Meta och Google.

Där diskuteras hur dessa domar om beroendeframkallande plattformar påverkar branschen och vad det innebär för framtiden. Frida Wallnor går också in på den geopolitiska situationen och analyserar maktbalansen mellan Kina och USA, med särskilt fokus på kriget i Iran. Hon påpekar att Kina stärker sin position i en värld där bränslebrist blir allt mer akut, tack vare deras kontroll över viktiga delar av den gröna omställningens värdekedja.

Dessutom reflekterar de över betydelsen av den svenska kungens 80-årsfirande för det svenska näringslivet och dess internationella image. I ett extraavsnitt inför valet diskuterar Frida och PM Stormens Ögas partiledarintervju med Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. De går igenom hans ståndpunkter kring tandvårdsreformen, vinstförbud i skolan och vilka ministerposter partiet kommer att kräva i en eventuell regering.

Båda konstaterar att Åkesson låter som en 80-tals moderat när han pratar om skatter och tillväxt, men PM undrar om det bara är taktik inför valet. Avsnittet spelades in den 24:e april 2026 och lyssnare kan ta del av hela intervjun på Dagens Industris podcastsida. I ett annat avsnitt tar Frida och PM tempen på socialdemokratin inför valet tillsammans med Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys.

Suhonen menar att partiet står enat och att han nästan räknar med ett regeringsskifte efter valet. De diskuterar också HD-domen mot Birgitte Bonnesen, kritiken mot nätläkarna och hur Försvarets materielverk, FMV, arbetar med att få in nya aktörer i sina upphandlingar. Dessutom analyseras Vänsterpartiets inställning till staten, energimarknaden och införandet av en miljardärskatt i ett extraavsnitt med partiledaren Nooshi Dadgostar.

PM håller med Nooshi om vikten av att investera i järnvägen och universitetsutbildningar, medan Frida synar hennes företagsvurm och menar att det går att gilla företagande utan att gilla företagarna. Avsnittet spelades in den 13:e april 2026 och lyssnare kan lyssna på hela intervjun på Dagens Industris webbplats





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Techbranschen Geopolitik Valet 2026 Sverigedemokraterna Vänsterpartiet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missade tumörer vanligast vid lex Maria-anmälningarEn kartläggning från Sveriges Radio Ekot visar att missade cancertumörer var den vanligaste orsaken till lex Maria-anmälningar inom primärvården 2025. Av drygt 300 anmälningar handlade 121 om försenad upptäckt av tumörer, framför allt i mage och tarmar. Chefsläkare Henrik Ahlin förklarar att symtom kan likna andra tillstånd, vilket leder till felaktiga utredningar.

Read more »

Jimmie Åkesson: ”Vi ska ha fler ministerposter”Stormens Ögas serie med partiledareintervjuer avslutas med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det blir ett samtal som spänner från barndomens första stora privatekonomiska lärdom – när han sparade ihop till en Rosa pantern-lampa – till hårda förhandlingar om makten i en framtida regering.

Read more »

Tandvårdsreformen - en osexig valfrågaI ett extraavsnittet inför valet kommenterar Frida Wallnor och PM Nilsson Stormens Ögas partiledarintervju med Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. De diskuterar tandvårdsreformen, synen på att förbjuda vinster i skolan och vilka ministerposter partiet kommer kräva.

Read more »

Insändare. Taktikröstning urholkar vår demokratiHenrik Holmdahl, civilekonom: Finland är en förebild för folkstyre där de politiska partierna i allt väsentligt fram med en egen politisk agenda.

Read more »

Rönnlöf Castegren besviken efter krysset: 'Bästa laget vi mött' - AllsvenskanGÖTEBORG. Sirius fick nöja sig med ett kryss borta mot Häcken. Efteråt hyllas de gulsvarta av Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Castegren. - Häcken är det bästa laget vi mött hittills, säger han.

Read more »

Högtryck på Jämtlands återvinningscentraler – tips för effektiv avfallsorteringVåren är här och med den kommer högtryck på återvinningscentralerna i Jämtland. Många besöker centralerna, vilket kan leda till köer. Henrik Lindholm, arbetsledare i Åre kommun, ger tips om hur man sorterar avfall hemma innan besöket, inklusive användning av genomskinliga påsar och särskild hantering av invasiva växter. Han uppmanar också till att utnyttja alla öppettider och att fråga personalen om hjälp vid osäkerhet.

Read more »