I dagens avsnitt av Technokratin diskuteras Spotifys framtid, Open AIs kris, Y Combinators expansion i Stockholm och den glödheta investerarmarknaden. Jonas Tellander från Storytel berättar om bolagets resa och ägarstriden med EQT. Experter analyserar även Apples framtid, AI-utvecklingen och familjen Wallenbergs räddningsaktion av Stegra.

De analyserar också den glödheta investerarmarknaden och hur teknologibolag navigerar i en osäker ekonomisk tid. I ett live-inspelat avsnitt av Mitt i bruset från Åre Business Forum möter vi Jonas Tellander, grundaren av ljudboksjätten Storytel. Han delar med sig av bolagets resa från en idé pitchad i Draknästet till att bli en enhörning värderad till över en miljard dollar. Tellander berättar öppet om den dramatiska ägarstriden med riskkapitalbolaget EQT och hur han till slut gick segrande ur konflikten.

Han reflekterar också över hur det känns att gå från gäst i Draknästet till att nu sitta som en av Drakarna. I en annan diskussion med Henrik Ek gästas av Lars Jörnow från EQT Ventures och Daniela Sjunnesson från Node VC. De diskuterar Apples framtid efter Tim Cook, om Chat GPT kan ha varit medskyldig till en skjutning, riskkapitalbolagens osäkra situation och om Anthropic håller på att göra sig själva till en allsmäktig AI-plattform.

David Frykman från Norrsken VC och Max Larsson från Wave Ventures analyserar familjen Wallenbergs räddningsaktion av stålbolaget Stegra. De diskuterar också den svenska AI-succén Lovable och dess utmaningar från jätten Anthropic, varför techvärldens entreprenörer gått från säljare till profeter inför det påstådda AGI-skiftet 2027, och de kusliga stresstesterna där AI-modeller börjat ljuga och utpressa sina egna skapare för att undvika att stängas av. I en avslutande diskussion med Anna Mossberg och Andreas Grape reflekterar de kring de senaste AI-nyheterna från Anthropic och Meta.

Anna har besökt Lovable och ser en helt ny AI-miljö växa fram hos bolag överallt. Andreas diskuterar hur Europa kan klara sig utan USA och Kina i den teknologiska utvecklingen





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spotify AI Riskkapital Storytel Anthropic

United States Latest News, United States Headlines

