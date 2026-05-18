Teenage man charged with 77 counts for sadistic internet gang, accused of attacks and grooming

A group of children and young adults have been arrested in Sweden and charged with 77 counts for violent internet activities, including attacks, grooming, and allegations of sexual assaults on minors. The alleged leader and main mastermind has been accused of being a key figure in the notorious online gang 764, founded in 2021, by an alleged American extremist. The gang has been accused of causing terror and instability using social media, and members have been charged in other countries, including the U.S., U.K., and Germany, among others.

Den unge mannen, 18 år gammal, pekas ut som en ledare inom det sadistiska nätverket 764, vilka åtalas bland annat för mordförsök, våldtäkt och grovt barnpornografibrott.

Gärningarna begicks på nätet, mot personer i Sverige och i andra delar av världen. Mannen greps på en skola i Umeå förra våren och dömdes till ungdomsövervakning för att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp. Han åtalas även för inblandning i en knivattack i Hässelby förra året och att ha förmått en flicka i Australien att skada sig själv. Tingsrätten ska pröva huruvida han kan dömas för två tillfällen då personen förelåg honom att skada sig själv i Tyskland.

Detta är ett nätverk grundat av Bradley Cadenhead som har fått sitt namn efter hans postadress. Det drivs av både unga pojkar och män i flera länder med kopplingar till våldsam barngrooming, sexuella övergrepp och kidnappningar





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

'The Com' Discord Telegram Grooming Sexual Assault 764 77 Counts Attacks Nineteen Counts Attack Knife Attack Murder Conspiracy To Murder Violence Terror Instability Grooming Charges Whippings Social Media Addiction Social Media Propaganda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New Sweden News: Roll Repli-CNNKommentarer, nyheter och aktuella händelser i Sverige och internationellt.

Read more »

Carl Grundström in till SW, Eriksson Ek, Brodin injured, no Sweden spot for Goalies & JohanssonHallam confirms that the last player from North America, Carl Grundstrom, has arrived in Switzerland. Joel Eriksson Ek and Jonas Brodin are injured, and goalie spots are not filled. They have not contacted Minnesota or players from Minnesota. Leo Carlsson's contract situation could be a barrier, and Rasmus Dahlin's Buffalo's Stanley Cup loss chances are low.

Read more »

News updates from around the world (Sweden)Stay updated with the latest news from around the world in Swedish. Topics may include politics, sports, crime, technology, environment, and more.

Read more »

Rättegång inleds i 764-fallet: 18-åring misstänks för grova och sadistiska brottEn 18-årig man från Umeå är nu åtalad för över 70 brott i flera länder, bland annat grova våldtäkter och tortyr av katter. Han misstänks ha fjärrstyrt unga till att utföra våldsdåd, skada sig själv och utföra sexuella handlingar. Rättegången inleds i ett omfattande fall som är unikt eftersom domstolen ska pröva om det kan räknas som mordförsök eller grov misshandel om man får en person på distans att skada sig själv.

Read more »