Tekniska museet öppnar storslagen utställning om Sveriges resa

Tekniska museet presenterar nu sin hittills största utställning , ” Drömlandet ”, en ambitiös satsning på 26 miljoner kronor. Utställning en tar besökaren med på en fascinerande resa genom Sverige s historia, från ett förindustriellt samhälle till dagens högteknologiska nation.

Varje 90:e minut sänks belysningen i utställningssalen och vita dukar sänks ner, medan en stor ångmaskin sätter igång och projicerar en film som berättar Sveriges utveckling under 150 år. Filmen skildrar en rad viktiga epoker och händelser, från gruvarbetare och folkhem till andra världskriget och framväxten av internet och artificiell intelligens. Färger och bildspråk används för att förstärka berättelsen och förmedla känslan av varje tidsepok.

Utställningen är uppdelad i sju teman och erbjuder besökarna möjlighet att utforska innehållet kronologiskt, tematiskt eller fritt. Interaktiva skärmar och fysiska artefakter bidrar till en engagerande upplevelse. Besökare kan utforska äldre vitvaror från Husqvarna, en prototyp av världens första kylskåp, och en hundraårig elbil som tillhörde Wallenbergfamiljen. Utställningen lyfter också fram Sveriges komplexa förhållande till krig och fred, med föremål som en raketkastare och en maskin som skapade dödsbrickor, samt en diskussion om vapenexportens roll.

En särskild sektion är dedikerad till datorernas och internetets utveckling, med bland annat en server från Pirate Bay som ett exempel på svensk innovation och dess påverkan på musik- och filmbranschen. ”Drömlandet” strävar efter att ge en nyanserad bild av Sverige och dess historia, och att visa hur olika drömmar och idéer har format landet. Utställningen betonar dualiteten i många av de teman som tas upp, som krig och fred, och uppmuntrar besökarna att reflektera över nutiden och framtiden.

Kontrasten mellan ångturbinerna i början av utställningen och moderna innovationer som Bluetooth, Spotify och Skype illustrerar den snabba teknologiska utvecklingen. Fanny S Aupeix, kreativ direktör för Tekniska museet, betonar att utställningen syftar till att visa att Sverige alltid har varit en plats för olika drömmar och idéer, och att dessa drömmar kan hjälpa oss att förstå vår samtid och påverka framtiden.

Utställningen är en hyllning till svensk uppfinningsrikedom och en inbjudan till reflektion över Sveriges identitet och dess plats i världen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sveriges passivitet i FN hotar kärnvapennedrustningenSveriges regering riskerar att urholka icke-spridningsavtalet genom sin passivitet vid FN:s översynskonferens. Utrikesminister Maria Malmer Stenergards frånvaro markerar en förändring i Sveriges utrikespolitik, där kärnvapennedrustning inte längre är en prioritet. Artikeln diskuterar konsekvenserna av denna förändring och behovet av ett nordiskt initiativ för kärnvapennedrustning.

Fotboll: Dollarregn över VM – Fifa höjer ersättningen – Allt om Sveriges väg till VMFölj SVT Sports liverapportering och matchbevakning om det svenska herrlandslagets väg till VM.

Boxning: Mikaela Laurén gör comeback – blir Sveriges äldsta proffsboxare genom tidernaMikaela Laurén ska göra karriärens sista match. Hon blir därmed Sveriges äldsta proffsboxare genom tiderna. – Det är min 50-årspresent till mig själv, säger hon till Sportbladet.

Volkswagens omsättning sjunker i första kvartaletVolkswagens omsättning sjönk med 2,5 procent till 75 657 miljoner euro i första kvartalet. Rörelseresultatet blev 2 463 miljoner euro, och rörelsemarginalen var 3,3 procent. Leveranser till kunder minskade med 4,0 procent, medan fordonsförsäljningen sjönk med 6,9 procent. Volkswagen upprepar sina prognoser för 2026, med en väntad omsättningsökning på 0–3 procent och en rörelsemarginal på 4,0–5,5 procent. Prognosen påverkas av geopolitisk osäkerhet och volatila råvarumarknader.

Skogen pressas: Torr marknad för Sveriges gröna guldSkogen är inte bara vacker. Den är basen i en av Sveriges största industrier. Men trots starka leveranser brottas skogsindustrin med motgångar.

