Tekniska Problem i SVT, Global Recession Hotar och Kriminalitet i Fokus

Sammanfattning av aktuella nyheter: SVT:s Sverige Live drabbas av tekniska svårigheter. IMF sänker global tillväxtprognos och varnar för recession. Explosioner i Södertälje och misstänkt farligt föremål i Uppsala. Åtal efter dödsfall i Stockholm. Skottlossning i Turkiet och anhållande i Helsingborg. Zelenskyj besöker Norge.

SVT :s nyhetsprogram Sverige Live tampas med tekniska problem . I början av dagens sändning meddelade programledaren Jovan Radomir att man upplever stora problem med elförsörjningen, vilket påverkar programmets genomförande. Samtidigt som dessa tekniska utmaningar uppstår, möts världen av komplexa ekonomiska och geopolitiska spänningar. Internationella valutafonden ( IMF ) har justerat ned den globala tillväxtprognosen till 3,1 procent för innevarande år, medan inflationsprognosen för 2026 skrivits upp. Detta tyder på en försämring av den globala ekonomin, med ökade risker för en recession. IMF :s ekonomer betonar att riskerna primärt är nedåtrisker, och att vissa negativa faktorer blivit mer framträdande sedan den senaste prognosuppdateringen i januari 2026. Särskilt framträdande är riskerna kopplade till en förlängd konflikt i Mellanöstern, vilket ytterligare komplicerar den ekonomiska bilden. Ett särskilt oroande scenario som IMF presenterar målar upp en bild av en omfattande energikris med betydande effekter på den globala produktionen. Enligt denna prognos skulle den globala tillväxten kunna sjunka till endast 1,3 procent i år, vilket av IMF :s ekonomer definieras som en global recession .

I en annan del av världen möts Ryssland av kritik för sina restriktioner på meddelandetjänster som Whatsapp och Telegram. Kreml medger att dessa åtgärder kan orsaka olägenheter för ryska medborgare, men försvarar dem som nödvändiga. Restriktionerna, som införts i syfte att kontrollera informationsflödet, möts av försiktig men växande kritik både internt och externt. Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, framhöll vid en presskonferens att restriktionerna är nödvändiga men att de kommer att hävas så snart behovet för dem försvinner. Ryska myndigheter anklagar meddelandetjänsterna för att inte följa rysk lag, inklusive de repressiva antikrigslagarna. Samtidigt rapporteras om oroligheter på andra håll. I Södertälje har en explosion inträffat i centrala Geneta, vilket orsakat materiella skador på en byggnad och en parkerad bil. Detta är den tredje liknande händelsen i området på kort tid. Polisen utreder eventuella samband mellan de olika händelserna, men har ännu inte kommenterat om några förebyggande åtgärder har vidtagits. Ingen har gripits i samband med den senaste explosionen. Parallellt med dessa händelser arbetar polisen i Uppsala med ett misstänkt farligt föremål på Kvarngärdet, där ett område har spärrats av och nationella bombskyddet kallats till platsen.

Inom rättsväsendet har flera allvarliga ärenden uppmärksammats. En 22-årig man och en 15-årig pojke åtalas för grovt vållande till annans död efter en sprängning i Stockholm förra året, där en 15-årig pojke omkom. Åtalet inkluderar även anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och involverande av en minderårig i brottslighet. Den 22-årige mannen åtalas dessutom för grovt övergrepp i rättssak. Ytterligare en 16-årig pojke åtalas för medhjälp till dådet. I Helsingborg har en man anhållits misstänkt för inblandning i en dödsskjutning där en man i 20-årsåldern dödades och en kvinna i 25-årsåldern skadades allvarligt. Samtidigt rapporteras det om skottlossning på en skola i sydöstra Turkiet där flera personer har skadats och gärningsmannen uppges vara död. Nyheter om politiska besök når även oss, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förväntas besöka Norge under dagen. Det är ännu inte klarlagt vilken stad han ska besöka eller vad hans program kommer att innehålla, men besöket markerar ytterligare ett kapitel i pågående internationella relationer





Utrikes Ekonomi Brott SVT Tekniska Problem IMF Global Recession Explosion Södertälje Uppsala Åtal Skottlossning Turkiet Zelenskyj Norge Kriminalitet Ekonomi

