Tekniskt fel på SL, rysk kapten gripes och Natos överbefälhavare kritiserar USA

Det är stopp mellan Stadion, Karlaplan och Slussen på grund av tekniskt fel på banan, sade Sophie Gunnarsson på SL:s presstjänst. Klockan 16.30 rullade tågen igen.

Däremot pågår det sedan i torsdags ett signalfel vid Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan. För signalfelet, som leder till förseningar, finns ingen prognos. Franska myndigheter har gripit en rysk kapten för en beslagtagen oljetanker som misstänks vara en del av Moskvas så kallade skuggflotta. Kaptenen greps i tisdags och riskerar upp till ett års fängelse samt böter, uppger en fransk åklagare på onsdagen.

Skeppet Tagor ska ha stoppats i internationella vatten på söndagsmorgonen. Fartyget beslagtogs av Frankrike tillsammans med allierade efter misstankar om att det seglat under falsk flagg. Kreml har kallat beslaget illegalt och likställt det med sjöröveri. EU:s lista med sanktionsbelagda ryska skuggfartyg - skepp som bedöms användas för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport - uppgår till nästan 600 stycken.

Många vill tjäna pengar på fotbolls-VM. För två kanadensare slutade det med åtal efter att polisen gjort det största beslaget av förfalskade fotbollsprylar i Kanadas historia. Det här var en storskalig operation utformad för att utnyttja supportrar och dra nytta av deras kärlek till fotbollen, säger den biträdande polischefen Robert Johnson till CBC. Över 16 000 produkter - bland annat landslagströjor, flaggor och kepsar - beslagtogs.

Dessa anses ha ett marknadsvärde på motsvarande 23,5 miljoner kronor. Moderaterna vill sänka åldersgränsen för att handla öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker under 22 procent på Systembolaget till 18 år. I dag får man som myndig rösta i riksdagsval, göra värnplikt, ta körkort och köpa alkohol på krogen. Då är det också rimligt att åldersgränsen för att handla på Systembolaget blir 18 år, säger partiledare och statsminister Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit kraftigt samtidigt som alltför många köper smugglad alkohol eller hemtillverkad sprit, skriver Moderaterna. För spritdrycker över 22 procent bör dagens åldersgräns på 20 år fortsätta gälla, enligt förslaget. Samma regler gäller i Norge och Finland. En bred riksdagsmajoritet säger ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland.

Redan i sommar kan de första brottslingarna föras dit. Regeringen undertecknade avtalet med Estland i juni förra året, men förslaget har också behövt godkännas i riksdagen. Eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat behövde lagen godkännas med minst tre fjärdedelars majoritet. Det skedde också eftersom Socialdemokraterna ställde sig bakom förslaget.

Upp till 600 fångar ska nu kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att bidra till att avlasta den allvarliga platsbristen inom Kriminalvården. Vi är fortfarande negativa till det här förslaget, men det gäller att laga efter läge, sade ledamoten Lars Isacsson (S) i riksdagsdebatten. Det är klart att det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om.

Det är förskräcklig brottslighet, säger Jimmie Åkesson. Natos överbefälhavare Alexus Grynkewich bekräftar att USA minskar sitt bidrag till försvarsalliansens så kallade Force model. Det handlar om de styrkor som snabbt ska kunna mobiliseras till kris och krig. Grynkewich anser att Europas beroende av USA har varit ohälsosamt.

Han säger i ett uttalande att Europa och Kanada kan avsätta fler stridsflyg och krigsfartyg till Natos Force model för att ersätta de amerikanska förmågorna. Tre personer vid brittiska flottan har omkommit i en helikopterolycka under en övning. Olyckan inträffade i centrala Devon, sydvästra England, tidigt på onsdagen. Brittiska kungliga flottans chef, general Gwyn Jenkins, framför sina djupaste kondoleanser i ett pressmeddelande där han också påpekar att händelsen kommer att utredas.

Semestertestarna heter det nya reseprogrammet och medverkar gör bland annat Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Robert Gustafsson, Keyyo och Pernilla Wahlgren. Tillsammans testar de allt från charter till Finlandsfärjan. Vi testar så att tittarna kan bli inspirerade, eller avskräckta, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Att det troligen rör sig om sjukdom som gjort att föraren kört in i en grupp människor på Storgatan i höjd med Snickargatan vid klockan 14.20.

De som blivit påkörda är båda kvinnor, en i 20-årsåldern och en i 60-årsåldern. Föraren av personbilen är en man i 80-årsåldern. Samtliga har förts till sjukhus. Enligt Region Östergötlands skaderapport var kvinnan i 60-årsåldern allvarligt skadad när hon kom till sjukhuset, tillståndet bedöms som stabilt på eftermiddagen.

Kvinnan i 20-årsåldern var lindrigt skadad och mannen i 80-årsåldern var oskadd. Många människor samlades för att hjälpa till så vi har upprättat en avspärrning för att kunna arbeta ostört





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