Teknologin har tagit stora steg framåt under de senaste åren, men ibland kan det vara bra att tänka till och fråga oss själva om vi verkligen behöver all den tekniken som finns idag.

Teknologin går inte alltid framåt. Förr var det möjligt att laga mat på tåget, men idag är det inte så. Induktionshäll en fungerar bara om ingen försöker laga mat.

Tv:n har blivit allt mer komplicerad med många knappar och svåra funktioner. Det är som om vi accepterar att tekniken inte alltid går framåt och att vi ska acceptera att det inte fungerar. Vi tror att det är vårt eget fel när tekniken inte fungerar. Och sedan är vi så sofistikerade att vi tror att den artificiella intelligensen ska göra vårt liv till en glad operett.

Men ibland kan det vara bra att tänka till och fråga oss själva om vi verkligen behöver all den tekniken som finns idag





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Teknik Innovation Induktionshäll Tv Artificiell Intelligens

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