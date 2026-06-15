Telenors haltad utveckling och AI-boomen på tillväxtmarknader - nyheter från börsen

Trots tuff konkurrens på telekommarknaden står Telenor stilla medan andra rusar fram. Läs om Telenors komplexa situation, AI-boomens breda effekt och flera andra viktiga aktieägardanden från börsen.

Det har varit ett divergerande utvecklingsläge på den nordiska telekommarknaden under det senaste året. Medan svenska Telia och Tele2 har kunnt skåda starka aktiekursökningar på börsen har norska Telenor stått i skuggan trots lovande resultat från sin komplexa och omfattande verksamhet i Asien.

En viktig fråga för aktiemarknaden är om Telenor kan omvandla sig från ett traditionellt telekomoperatörsbolag till en mer renodlad kassaflödesmaskin, vilket skulle kunna leda till en högre börsvärdering. Detta är särskilt intressant med tanke på det norska statens betydande ägarandel, som ligger på knappt 54 procent, vilket kan ses som en osäkerhetsfaktor för vissa investerare. Telenor är en av Nordens största telekomoperatörer med ett börsvärde på över 200 miljarder norska kronor.

Bolaget har en lång historia, grundat 1855 som ett statligt telegrafverk, och har sitt huvudkontor i Fornebu utanför Oslo. Förutom den direkta statliga ägarandelen kontrollerar staten också ytterligare ett par procentenheter indirekt genom statliga fonder, medan resten av aktierna finns hos institutionella förvaltare och privatsparare. AI-boomen har inte endast gynnat de amerikanska teknikjättarna. Teknikbolag på tillväxtmarknaderser också sina vinster växa kraftigt.

Samtidigt handlas dessa företag ofta till lägre värderingar jämfört med sina amerikanska motparter, vilket skapar en spännande dynamik på de globala aktiemarknaderna. I ett annat ämne finns stor förväntan framför den kommande bolagsstämman för KlaraboSparbank där större aktieägare hoppas på en intensiv budstrid. Ett namn som har omtalats i denna context är fastighetsmiljardären Roger Akelius, men han har avfärdat dessa rykten och stänger sig till att inte kommentera.

I världen av företagsförvärv har den kanadensiska betalningsleverantören Nuvei offentliggjort ett avtal om att förvärva Payoneer, ett företag specialiserat på gränsöverskridande betalningstjänster och utbetalningar. Transaktionen är värderad till 7,40 dollar per aktie. På den svenska scenen har Stålsatsningen Stegra bytt namn till Green Nexus Investment Holding som en del av en omprioritering av företagets fokus. Presschef Karin Hallstan har dock valt att inte kommentera namnet i detalj.

Dessutom pekar Danske Banks aktiestrateg Molly Guggenheimer på Fredsavtalet mellan USA och Iran som en potentiell katalysator för lägre räntor och en omfördelning av vinsterna på aktiemarknaden. Slutligen planerar den tyska lastbilstillverkaren Daimler Truck att investera flera hundra miljoner euro under de kommande åren för att expandera sin försvarsrelaterade verksamhet, en satsning som förväntas stärka företagets position inom detta specialiserad





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Telenor AI-Boomen Nuvei Payoneer Daimler Truck

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