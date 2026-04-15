Telia drabbad av allvarlig säkerhetsbrist – spårning av kunder möjlig

En allvarlig säkerhetsbrist hos telekomjätten Telia har avslöjats och åtgärdats, vilket möjliggjorde spårning av mobilkunder i realtid. Bristen, som upptäcktes av en säkerhetsforskare, berodde på en felaktig konfigurationsändring som genomfördes under 2023.

Trots att felet nu är åtgärdat, kvarstår oro kring huruvida informationen kan ha utnyttjats av obehöriga aktörer. Enligt uppgifter från NRK, som först rapporterade om händelsen, läckte information om vilken basstation en mobiltelefon var uppkopplad mot vid samtalsförsök. Detta innebar att användare kunde följas i realtid, även om de inte svarade på samtalet.

Telia har valt att inte offentliggöra exakt hur många kunder som direkt påverkades av säkerhetsbristen. Lena Lundgren, chef för företagskunder på Telia Norge, uttryckte djup beklagan över inträffade och bekräftade att felet härstammar från en konfigurationsändring förra året. Bristen uppmärksammades av en säkerhetsforskare, och först efter att NRK informerat Telia vidtog telekombolaget åtgärder för att täppa till säkerhetsluckan.

Norska myndigheter har inlett en utredning av händelsen, och experter varnar för att sårbarheten potentiellt kan ha utnyttjats av främmande makt eller kriminella nätverk. Denna händelse understryker vikten av kontinuerlig säkerhetsgranskning och robusta skyddsåtgärder inom telekombranschen för att värna om kundernas integritet och personuppgifter.

I en parallell men orelaterad nyhetsflöde rapporteras att den fransk-marockanska skådespelerskan Nadia Farès, 57 år, vårdas på sjukhus med kritiska skador efter en drunkningsolycka i Paris. Hon hittades medvetslös på botten av en pool på ett gym, där hon tros ha legat i flera minuter innan andra besökare upptäckte henne och påbörjade livräddande insatser. Farés återfick medvetandet på plats och fördes till sjukhus där hon nu befinner sig i respirator och hålls nedsövd. En utredning har inletts för att fastställa händelseförloppet, men i nuläget finns ingen misstanke om brott.

Nadia Farés är känd för sina roller i den franska Netflix-serien 'Marseille' samt den internationella filmen 'On the Line' där hon spelade mot bland andra Mel Gibson.

Samtidigt eskalerar spänningarna kring Hormuzsundet där Iran hotar att blockera sjöfarten om USA inte häver blockaden av sundet. Enligt Ali Abdollahi, ett högt uppsatt militärt befäl i Iran, utgör USA:s blockad ett hot mot Irans handelsfartyg och underminerar den rådande vapenvilan. Abdollahi meddelade via statlig television att Irans styrkor inte kommer att tillåta någon export eller import att fortgå i Persiska viken, Omanbukten eller Röda havet.

USA:s centralkommando hävdar dock att blockaden av iranska hamnar fungerar och att inga fartyg har passerat under de första 48 timmarna, medan nio fartyg uppges ha vänt om. Dock ger annan data en mer splittrad bild, där AFP rapporterar att minst tre fartyg lämnat iranska hamnar, trots att vissa senare ska ha vänt tillbaka. Källor uppger för Bloomberg att både USA och Iran överväger att förlänga vapenvilan för att ge utrymme åt fortsatta förhandlingar.

I en separat nyhetsnotis kommer information om att det brittiska public service-bolaget BBC planerar att skära ner mellan 1 800 och 2 000 tjänster, vilket motsvarar nästan var tionde anställd. Besparingen på 500 miljoner pund, cirka 6,2 miljarder kronor, över de kommande två åren beskrivs som 'riktigt jobbiga nyheter' för personalen. Fackordföranden varnar för att nedskärningarna kan bli 'förödande'.

På finansmarknaden har USA:s breda S&P 500-index slagit nytt rekord trots den geopolitiska oron kopplad till kriget i Iran. Indexet ligger på plus 0,4 procent medan tekniktunga Nasdaq växer med 0,9 procent, medan Dow Jones industriindex backar 0,3 procent. S&P 500 har klättrat uppåt de senaste veckorna efter en nedgång i mars, trots återkommande oro över Irankrigets ekonomiska effekter. Banksektorn, däribland Bank of America och Morgan Stanley, lyfter efter starka rapporter. Klädföretaget American Eagle Outfitters ökar också markant efter tillkännagivandet av en ny reklamkampanj med skådespelaren Sydney Sweeney





