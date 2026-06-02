Telia skrotar Halebop - kunder flyttas över till Telia

Telia avvecklar varumärket Halebop och överför alla befintliga kunder till Telia. Kunder behåller sitt nummer och sitt simkort, men nya priser och villkor gäller från och med den 1 juli. Ändringen innebär att Telias tidigare lågprismärke Halebop upphör att existera som egen operatör.

Halebop var först att sälja iPhone 3GS också med kontantkort. Halebop har varit en del av Telia sedan 2001 och har fungerat som en operatör mer riktad till unga och med lägre priser.

Nu är den tiden slut. Idag har Telia meddelat att varumärket Halebop skrotas och att befintliga kunder flyttas över till Telia. Halebop startades som mobilportal, men köptes upp av Telia 2001. Halebop började med enbart kontantkort men gav sig sedan in även på försäljning av vanliga abonnemang.

Därmed blev de Telias lågprisalternativ, har använt Telias nät, men erbjuder inte samma kringstjänster som till exempel omfattande kundtjänst. Övriga stora operatörer har motsvarande varumärken med Comviq hos Tele2 som kanske tydligaste exemplet. 2019 köpte Telia den fristående lågprisoperatören Fello och med omfattande marknadsföring har det varumärket till stor del tagit över Halebops tidigare roll. Befintliga Halebop-kunder kommer med start idag att flyttas över till Telia och självklart behåller de då sitt befintliga mobilnummer.

När Telia själva beskriver Halebop talar de om en operatör i mellanprissegmentet, men nu ska de få "minst lika bra villkor och ännu bättre upplevelser" som Telia-kunder. Alla kunder behåller sitt befintliga simkort, med samma pinkod och ska inte behöva göra något i övrigt. Nya priser, surfmängd och abonnemangsformer gäller från 1 juli och betalar man manuellt ska man ha koll på att Telia har ett annat bankgironummer än Halebop.

Mobil har flera gånger jämfört priser på mobilabonnemang och Halebops senaste prisuppgifter visar månadsabonnemang med 5 GB för 169 kronor, 8 GB för 239 kronor, 30 GB för 339 och 100 GB för 399 kronor. förra året jämförde mobilabonnemang erbjöd Halebop till exempel 3 GB per månad för 149 kronor, Idag erbjuder Telia 10 GB för 299 kronor och Obegränsad surf för 499 kronor per månad medan Fello har en tydligt lägre prisnivå med exempelvis 10 GB för 180 kr per månad. Halebop har under flera år utmärkt sig som en operatör med mycket nöjda kunder, de har toppat undersökningar om just kundnöjdhet under många år, men de senaste åren har istället Telenors lågprisvarumärke Vimla tagit den platsen





