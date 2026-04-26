Tennisförbundet får nytt ledarskap och löfte om miljoner – RF oroar sig för påverkan

Ett krav från finansiella aktörer omvandlades till ett erbjudande, vilket ledde till en ny styrelse i Svenska tennisförbundet och ett löfte om 100 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet uttrycker oro över processen och risken för otillbörlig påverkan.

Kravet omgavs av debatt och juridiska frågetecken – och resulterade i en ny styrelse för Svenska tennisförbundet samt ett löfte om betydande ekonomiskt stöd. Riksidrottsförbundet (RF) uttrycker oro över processen som ledde fram till tennisförbundets årsmöte, men inte primärt över de finansiella aktörernas engagemang.

Frågan handlar snarare om principer och integritet inom idrottens organisation. Ulf Rosberg har valts till ny ordförande efter en omstridd kamp mot Robert Samuelsson, en situation som präglades av oenighet inom valberedningen. Den tidigare ordföranden, Petra Tedroff, avgick efter att en majoritet av styrelsen ställde sig bakom Rosberg. Valet har väckt blandade reaktioner inom idrottsvärlden.

Vissa anser att det är naturligt att finansiella bidrag är kopplade till krav och villkor, med hänvisning till historiska exempel där kapitalstarka individer påverkat idrottens utveckling. Christer Gardell, en av de finansiella aktörerna, har dock framfört sina krav öppet, vilket skiljer detta fall från tidigare situationer. Samtidigt understryks vikten av att förhindra att makten inom idrottsförbund och föreningar kan köpas. Juridiska experter, som Krister Malmsten, har varnat för att Gardells agerande kan strida mot RF:s stadgar och vara straffbart.

Gardells juridiska ombud, Stefan Alvén, har dock hävdat att det inte handlar om otillbörlig påverkan. För att undvika juridiska komplikationer valde Gardell att modifiera sina krav, vilket innebar att kravet på hela styrelsens avgång omvandlades till ett ”erbjudande” som tennisförbundet kunde ta ställning till. Resultatet av årsmötet blev att en ny styrelse valdes in. RF:s oro ligger inte primärt i de finansiella bidragsgivarnas intentioner, utan snarare i de principiella riskerna med att låta ekonomiska intressen styra idrottens organisation.

Man varnar för att organiserad brottslighet kan infiltrera idrottsförbund och föreningar, vilket kan leda till penningtvätt, bidragsfusk och matchfixning. Internationella exempel, som fallet med Alisjer Usmanov och Internationella fäktförbundet, visar att det även kan handla om politiskt inflytande. Usmanov, en rysk-uzbekisk mångmiljardär med nära band till Vladimir Putin, har investerat stora summor i fäktningen, vilket har skapat lojalitet bland medlemsländerna och lett till att ryska och belarusiska idrottare snabbt återinsattes i tävlingar.

Den turbulens som tennisfallet har skapat understryker vikten av noggrannhet och transparens i valprocessen. Valberedningen har nu utsett Ulf Rosberg och en ny styrelse, och en bred majoritet inom svensk tennis anser att detta är rätt väg framåt för att vända den negativa utvecklingen. Även om vissa menar att 100 miljoner inte är tillräckligt för att lösa alla problem, är det ändå ett betydande bidrag som kan göra skillnad.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om pengarna, utan också om att säkerställa att idrotten förblir fri från otillbörlig påverkan och korruption. Denna situation belyser en bredare problematik inom idrottsvärlden, där ekonomiska intressen och politiska agendor kan hota idrottens integritet och oberoende. Det är avgörande att idrottsförbund och föreningar har robusta system för att hantera ekonomiska bidrag och säkerställa att beslutsfattandet sker på ett transparent och oberoende sätt.

Riksidrottsförbundet har en viktig roll att spela i detta arbete, genom att övervaka och reglera idrottens organisation och se till att den följer gällande lagar och regler. Det är också viktigt att idrottare, ledare och supportrar är medvetna om riskerna och engagerar sig i att främja en sund och etisk idrottskultur.

Debatten kring tennisförbundets årsmöte har väckt viktiga frågor om idrottens finansiering och styrning, och det är nödvändigt att dessa frågor fortsätter att diskuteras och analyseras för att säkerställa att idrotten förblir en positiv kraft i samhället. Att vända den negativa trenden inom svensk tennis kräver inte bara ekonomiska resurser, utan också en stark och engagerad ledning, en tydlig vision och en gemensam vilja att arbeta för att utveckla sporten på alla nivåer.

Ulf Rosberg och den nya styrelsen står inför en stor utmaning, men har också en unik möjlighet att forma framtiden för svensk tennis





