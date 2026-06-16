Terminspriserna på Nordsjöolja sjunker under 80 dollar per fat

CNBC rapporterar att terminspriserna på Nordsjöolja har sjunkit under 80 dollar per fat för första gången på tre månader. Detta sker inför utsikterna till ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och om återupptagna oljetransporter genom Hormuzsundet som blockerats av Teheran.

Mittelplates oljeplattform utanför den nordtyska kusten. Foto: Christian Charisius/TT Terminspriser na på Nordsjöolja har under tisdagen tidvis sjunkit under 80 dollar per fat, för första gången på tre månader.

Under dagen föll oljan ned under strecket, till 79,75 dollar, inför utsikterna till ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och om återupptagna oljetransporter genom Hormuzsundet som blockerats av Teheran, rapporterar CNBC. Den amerikanska WTI-oljan kostar 77,1 dollar per fat efter ett fall på 4,5 procent. Iran ska ha försäkrat ledare för Hizbollah att landet inte kommer att skriva under ett slutligt avtal med USA om inte Israel drar tillbaka sina trupper från Libanon. Detta rapporterar nyhetsbyrå





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