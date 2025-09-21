Test: Cuisinart Air Fryer 10.4 L Dual Basket – En bjässe för stora hushåll

Vi har testat Cuisinart Air Fryer 10.4 L Dual Basket, en luftfritös med dubbla korgar. Läs om våra erfarenheter, dess funktioner och om den är värd pengarna.

Under de senaste veckorna har vi testat Cuisinart Air Fryer 10.4 L Dual Basket . Från namnet kan man gissa att detta är en luftfritös med två korgar, vilket möjliggör tillagning av två olika rätter samtidigt. Med två korgar på 5,2 liter vardera får man en total tillagningskapacitet på 10,4 liter, vilket ger gott om plats för det mesta. En hel kyckling får exempelvis plats i en korg utan problem. Korgarna är dessutom tillräckligt långa för att rymma olika ingredienser samtidigt.

En stor fördel är att korgarna är fria från PFAS, PTFE, PFOS och PFOA. Beläggningen är istället keramisk och livsmedelssäker, vilket är bra för de som oroar sig för dessa ämnen. Det finns dock en liten nackdel: man kan inte laga mat i en korg om den andra inte är insatt, även om den inte är påslagen. Detta är förmodligen en säkerhetsåtgärd, men det kan upplevas som störande att maskinen stannar helt om en av korgarna dras ut. Designmässigt är den inte revolutionerande, men den utstrålar ändå en viss självsäkerhet. Allt styrs via pekknappar som är tillräckligt responsiva för att inte orsaka frustration. Det är enkelt att förstå hur man använder maskinens funktioner, vilket underlättar användningen för hela familjen utan behov av en manual. Med en vikt på drygt åtta kilo är den inte liten, men den är relativt enkel att lyfta och ställa undan vid behov. Den har också genomtänkta handtag för enkel förflyttning, vilket är uppskattat.\Cuisinart har utrustat sin airfryer med flera funktioner: air fry, roast, grill, bake, dehydrate, max crisp och en varmhållningsfunktion. Varmhållningsfunktionen är mycket praktisk för tillfällen när man slappnar av i soffan och missar det diskreta pipljudet som indikerar att maten är klar. Man kan även synkronisera korgarna för att olika rätter ska bli klara samtidigt, eller spegla inställningarna för att laga dubbla portioner. På pappret har den allt man kan önska sig, men bekvämligheten gör att man ofta använder air fry-läget. Max crisp-funktionen är till för att ge det där lilla extra, men dess begränsning till 210°C känns inte som ett jättestort steg temperaturmässigt. Flera, dock dyrare, konkurrenter erbjuder högre temperaturer, vilket är mer optimalt för vissa rätter. Men trots utseende och användarvänlighet är det viktigaste hur maten blir. På den punkten presterar luftfritösen överlag riktigt bra. Pommes frites blir frasiga, fiskpinnar håller formen, kycklingen är saftig och grillad lax får en fin färg. Den klarar även bakning bra, vilket är praktiskt när man inte vill sätta igång den vanliga ugnen för ett par muffins. Dock kunde rätter som potatisbullar och patatas bravas ha gynnats av de extra graderna som vissa premiummodeller erbjuder. Rengöringen är enkel, då korgar och insatser kan diskas för hand eller i maskin. Vid maskindisk blir det rent utan större ansträngning, men det kan ibland fastna lite diskmaskinsvatten i handtagen som man får skaka ut. En potentiell nackdel är att värmeelementet inte är skyddat, vilket kan göra rengöringen svår om man försummar det under en längre tid.\Luftfritösen har ett överkomligt pris på cirka 2 000 kronor, vilket är rimligt för en så stor och funktionsrik maskin. För det priset får man rejält med utrymme, många tillagningslägen och bra resultat. Sammanfattningsvis är Cuisinart Air Fryer 10.4 L Dual Basket en riktig bjässe – perfekt för stora hushåll och för de som gillar att laga mycket mat samtidigt. Storleken gör den mindre lämplig för små kök, men har man plats får man en lättanvänd, lättrengjord och framför allt välpresterande luftfritös. Maskinen erbjuder stor flexibilitet med sina dubbla korgar, vilket gör det möjligt att tillaga en komplett måltid i en och samma maskin. Den är ett utmärkt val för familjer eller för den som ofta bjuder hem gäster. Dessutom är de olika tillagningslägena praktiska, och varmhållningsfunktionen är ett extra plus. Den relativt enkla användningen gör den lämplig för alla i hushållet, oavsett erfarenhet. Den keramiska beläggningen bidrar till en hälsosammare matlagning, och den robusta konstruktionen borgar för en lång livslängd. Trots några små nackdelar, som den begränsade maximala temperaturen och att man behöver båda korgarna insatta, är Cuisinart Air Fryer 10.4 L Dual Basket en imponerande maskin som levererar goda resultat och underlättar matlagningen avsevärt





