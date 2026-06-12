Thailands prinsessa Bajrakitiyabha har avlidit i en ålder av 47 år efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Hon var kungens äldsta barn och sågs som en möjlig arvtagare till tronen.

Thailands prinsessa Bajrakitiyabha har avlidit i en ålder av 47 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning i december 2022 och blev sedan kvar i koma.

Det medicinska teamet gav henne den mest omfattande och intensiva vård som var möjlig, men hennes tillstånd fortsatte att försämras successivt. Bajrakitiyabha var kungens äldsta barn och sågs som en möjlig arvtagare till tronen. Hon var också en jurist och tidigare ambassadör och drev frågor om reformer inom Thailands rättssystem. Ett annat nyhetsmoment är att Iranska styrkor har stoppat ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd.

Explosioner uppges ha hörts vid kusten utanför staden Sirik kring midnatt svensk tid och enligt Irans statliga tv- och radiobolag Irib är explosionerna kopplade till insatsen då fartyget stoppades. USA:s president Donald Trump har varnat för en ny attackvåg mot Iran men blåste av den med motivering att diskussioner förts med Iran och att ett samförståndsavtal mellan länderna är på gång. En annan nyhetsartikel handlar om ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy.

Minst en person har dödats i attacken och en annan kvinna fick allvarliga skador. Den regionala militärförvaltningen har meddelat att en 44-årig kvinna dog i attacken. En annan kvinna, 33 år gammal, fick allvarliga skador. Sjukvårdspersonal ger henne den vård hon behöver.

En annan nyhet är att Al Carns, minister för de väpnade styrkorna, lämnar sin post. Han skriver i sitt avgångsbrev att världen är mer instabil och farligare än den har varit på flera decennier. Han tillägger att han vet vilket ansvar offentlig tjänstgöring kräver i en sådan situation





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Thailands Prinsessa Bajrakitiyabha Hjärtrytmrubbning Iran Hormuzsundet USA Donald Trump Rysk Drönarattack Ukraina Al Carns Väpnade Styrkor

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