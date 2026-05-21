The Boroughs - en gripande science fiction-serie med starka skådespelarprestationer

Den nya science fiction-serien "The Boroughs" följer ett gäng pensionärer i ett penionärsboende som plötsligt måste samarbeta för att stoppa ett utomjordiskt hot. Serien samlar bland andra Bill Pullman, Geena Davis, Alfred Molina och Alfre Woodard, så du vet redan att den är välspelad. Serien har redan 92 procent på Rotten Tomatoes och har fått starka recensioner. "The Boroughs" är en gripande historia om åldrande, sorg och osynlighet, med starka skådespelarprestationer av Alfred Molina, Geena Davis och Alfre Woodard. Serien är mer än tillräckligt med humor och känslomässigt djup för att ta oss igenom några mer förutsägbara vändningar i handlingen, och lyfter fram karaktärer som för en gångs skull verkligen lever upp till den uttjatade beskrivningen "osannolika hjältar".

"The Boroughs" är en gripande historia om åldrande, sorg och osynlighet, med starka skådespelarprestationer av Alfred Molina, Geena Davis och Alfre Woodard. Serien känns som ett kärleksbrev till science fiction-produktionerna från Amblin, men med en fyndig twist.

