The Boys-stjärnorna om farväl och svenska köttbullar

MovieZine intervjuar ”The Boys”-stjärnorna om den sista säsongen, känslorna kring farväl och en oväntad diskussion om svenska köttbullar.

MovieZine har pratat med stjärnorna från ” The Boys ” om hur det var att säga farväl till den populära serien, och även fått en intressant åsikt om svenska köttbullar . Jack Quaid , Erin Moriarty och ” The Boys ”-skaparen Eric Kripke delade sina tankar med MovieZine om inspelningen av seriens sista scener. Fansen, liksom skådespelarna själva, stod inför ett känslosamt avsked efter flera år av blodig satir och superhjältekaos. Intervjun inleddes med ett lättsamt ämne: svenska köttbullar .

Erin Moriarty, som tidigare uttryckt sin kärlek till svenska köttbullar, berättade att hon hade ätit dem i Sverige, inte på IKEA. Hon beskrev upplevelsen som fantastisk och minnesvärd. Jack Quaid, å andra sidan, bekräftade att han faktiskt hade ätit svenska köttbullar på IKEA och gav dem ett godkänt betyg, även för deras internationella version. Diskussionen övergick sedan till de mer allvarliga aspekterna av att avsluta serien.\Att säga farväl till ”The Boys” var en omtumlande upplevelse för alla inblandade. Jack Quaid beskrev känslan som surrealistisk och galen. Han betonade att de inte bara tog farväl av serien och sina karaktärer, utan också av ett sätt att arbeta tillsammans och en familjekänsla som utvecklats under åren. Quaid menade att avskedet innebar att säga hejdå till hela teamet i Toronto, manusförfattarna och Eric Kripke. Han uttryckte en önskan om att arbeta tillsammans igen i framtiden, men insåg att det aldrig skulle bli på samma sätt. Erin Moriarty delade också sina känslor om den sista inspelningsdagen. Hon beskrev en blandning av sorg och tacksamhet. Hon betonade att det var en gåva att få möjligheten att verkligen ta in ögonblicket och förstå att det var slutet, något som inte alla serier får uppleva. Många serier slutar abrupt, vilket gör att de inte får ett ordentligt avslut. Moriarty uppskattade möjligheten att få applådera varandra och reflektera över de gemensamma framgångarna.\Jensen Ackles, som även han var en del av serien, erkände att han fortfarande inte helt hade bearbetat känslorna kring slutet. Han hade varit så fokuserad på att komma i mål, med tidspress, budgetbegränsningar och kreativa beslut, att han inte hunnit reflektera ordentligt. Ackles uttryckte en viss nervositet inför att hantera känslorna, och noterade hur andra hade hanterat avskedet på ett mer ”hälsosamt” sätt. Diskussionen om serien avslutades med reflektioner om minnen och erfarenheter. De delade en gemensam uppskattning för den tid de hade spenderat tillsammans, och uttryckte tacksamhet för att ha fått vara en del av detta projekt. Avslutningsvis gav intervjun en djupare inblick i de känslor och erfarenheter som de medverkande upplevde under de sista dagarna av inspelningen och understryker den starka känslomässiga band som skapats under åren





