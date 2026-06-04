The Call - en nervkittlande thriller med Halle Berry

Ikväll visas den nervkittlande thrillern "The Call" från 2013 på tv. Filmen följer en larmoperatör som måste rädda ett liv innan tiden rinner ut och samtidigt konfronteras med ett mörkt trauma från sitt förflutna. "The Call" är en överraskande succé för Halle Berry utanför "X-Men"-filmerna.

Ikväll visar tv den nervkittlande thrillern "The Call" från 2013, där Halle Berry spelar en larmoperatör som måste rädda ett liv innan tiden rinner ut.

Filmen följer Jordan Turner (Berry), som arbetar som larmoperatör på 911-centralen i Los Angeles. Under ett arbetspass får hon dock ett samtal från unga Casey Welson (Casey sitter instängd i bakluckan på kidnapparens bil och försöker, med de få ledtrådar hon har, hjälpa Jordan att hitta henne. Samtidigt tvingas Jordan dessutom konfrontera ett mörkt trauma från sitt förflutna. ("The Machinist") står för regin, och stora delar av filmen kretsar kring telefonsamtal.

Hur spännande kan det bli? Faktum är att det blir riktigt spännande. Anderson bygger upp nerven skickligt, och vid flera tillfällen sitter man på helspänn. Dessutom hör "The Call", kanske något överraskande, till Halle Berrys största framgångar utanför "X-Men"-filmerna.

Thrillern drog in över 68 miljoner dollar världen över mot en budget på 13 miljoner, rapporterarInför inspelningen besökte Berry en larmcentral för att förbereda sig inför rollen. Hon beskrev arbetet som känslomässigt påfrestande och mycket stressigt. Filmteamet spelade dessutom in filmen på bara 25 dagar





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Thriller Halle Berry 911-Centralen Telefonförsvar Mörkt Trauma Inspelning På 25 Dagar

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