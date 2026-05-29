The Controversy Surrounding Agnes Wold: Challenging the Narrative of 'Trans' Identity and the Role of Parental Responsibility

The article discusses the controversy surrounding Agnes Wold, a clinical bacteriologist and professor, who expressed her views on societal issues outside her field. Wold emphasized the importance of critically evaluating the concept of 'trans' identity and the role of parental responsibility in understanding and supporting children's feelings and needs.

Det "rasas" kring Agnes Wold. Igen. Få splittrar likt överläkaren och professorn i klinisk bakteriologi, som har mage att uttala sig om sånt som inte ligger tydligt inom hennes gebit.

Att läkaren och forskaren Wold besitter kunskapen att läsa vetenskapliga studier även utanför sitt specialistområde torde dock vara en bonus. Att vi alla dessutom, oaktat yrke, får uttala oss om samhällsviktiga frågor med samma rätt som vilken politiker eller debattör som helst tycks undgå somliga.förklarade Wold att om hennes barnbarn skulle påstå att det var "fött i fel kropp" skulle hon göra allt som står i hennes makt för att "omvända" det, även acceptera ett fängelsestraff.

Det där sista är relaterat till en lag som träder i kraft 1 juli och som, delvis missvisande, kallas och uppfattas som en lag mot att försöka "omvända" homosexuella eller transpersoner. Lagen är en "särskild straffbestämmelse för psykiskt våld".

Det tar inte uttryckligen upp vare sig sexualitet, könsidentitet eller omvändelse, utan handlar olika former av psykiskt våld; att upprepat utsätta en annan person för kränkningar kan medföra fängelse i högst fyra år om kränkningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Omvändelse är alltså inte ett definierat brott per se. Att lagen likväl i debatten kopplas till det beror på tidigare motioner och lagförslag som velat gå längre och uttryckligen förbjuda vad som förenklat kallas för just "omvändelse".

Begreppet kan härledas till vissa former av pseudovetenskaplig "terapi" som syftar till att förmå en homosexuell människa att "bli" hetersosexuell. Det är rent båg och dessutom skadligt. Orsaken att omvändelse nu är på tapeten igen är att vissa, däribland RFSL, anser att det utgör omvändelseförsök att inte acceptera en persons självpåtagna "könsidentitet". Men är det verkligen omvändelse att ifrågasätta om en person faktiskt är ett annat kön än sitt biologiska?

Att en förälder (eller någon annan släkting) söker ta sitt ansvar och främja ett barns fysiska och mentala hälsa kan rimligen inte anses utgöra vare sig en kränkning, syftande till att skada barnets självkänsla, eller psykiskt våld. Tvärtom.

Att som förälder rakt av acceptera att ett barn säger sig vara eller vilja det ena eller det andra utan att diskutera det med barnet eller väga för- och nackdelar i dialog med barnet, och vid behov söka professionell hjälp, torde däremot riskera att skada barnets självuppfattning.insisterar på att det är "trans", det vill säga att barnet tror sig ha en könsidentitet som strider mot det biologiska könet, är det inom det transteoretiska ramverket nödvändigt att bekräfta denna identitet. Delar av transvården – inte nödvändigtvis överallt – har också anammat en bekräftande vårdmodell där det handlar om att utgå från att barnet "vet" vad det är.

Att då ifrågasätta – exempelvis genom explorativa samtal om vad barnet egentligen menar, hur barnet uppfattar sig själv och om barnet verkligen förstår vad "trans" innebär – skulle, om förbud om omvändelseterapi verkligen infördes, kunna utgöra ett lagbrott. Alla som har barn vet att de ofta inte förmår säga definitivt ens vad de vill ha till middag, vad de vill göra i sommar och än mindre vad de vill bli när de blir stora.

Att förmoda att ett barn är kompetent att fatta ett livsavgörande beslut som att det definitivt "är" trans, att det verkligen har en könsidentitet skild från det biologiska könet och att det beslutet ska stå för resten av barnets liv är långsökt. Att barn och tonåringar hyser önskningar om att byta kön är ganska vanligt, men att önskningen består är mycket ovanligt. Barn som inleder en social och/eller medicinsk transitionering är dock betydligt mer benägna att cementera det inledda spåret.

Att tro att barn förmår inse vad det innebär för hälsan, den sexuella funktionen och möjligheten att bli gravid – för att inte tala om psykosociala aspekter – är otroligt. Det är alltså detta Agnes Wold med flera vänder sig mot.

Att det skulle anses vara fel, ett lagbrott till och med, att söka utreda vad som egentligen pågår med barnet, hur barnet faktiskt mår och förklara för barnet vad det de facto innebär att genomgå en process för att "ändra" sitt kön är oroande. Det är ju i själva verket föräldrarnas och vårdens ansvar att grundligt utreda, ifrågasätta och hjälpa barnet att resonera och förstå sina känslor.

Att urskiljningslöst bekräfta ett barns föreställning om sin könsidentitet är lika omotiverat som att bekräfta andra föreställningar som ett barn, eller en vuxen för den delen, kan tänkas ha om sig själv och verkligheten.det transideologiska narrativet om omvändelse är att om exempelvis en homosexuell ung kvinna förmås tro att hon är en transman, alltså att hon egentligen "är" en man men fortfarande gillar kvinnor, innebär ju det att hon inte längre är homosexuell. En man som gillar kvinnor är ju heterosexuel





