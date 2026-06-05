The Furious: Brutal Våld och Enformighet i Sydostasiatisk Action

En kritisk recension av filmen The Furious, där en fader kämpför för att rädda sin kidnappade dotter. Trots tekniskt briljans i kampscenerna lider filmen av extrem enformighet och saknar djup i sitt våldsamma pågående.

I filmen The Furious , inspirerad av händelser i Sydostasien , kidnappas dottern till kampsportsexperten Wang Wei av ett brutalt kriminellt nätverk som är inblandat i barnhandel.

I desperationen väcks den väpnade fadern till liv och tar själv lagen i egna händer i en brutalt våldsam kamp för att rädda sin dotter. Filmen, som tekniskt sett är ett skickligt hantverk med imponerande koreograferade slagsmål, framstår för många åskådare som en långvarig och enformig upplevelse av ultravåld där repetitionen av slagsmål och torteringsscener fräser bort alla känslor. Trots att actionscenerna är gosska och kampsportsentusiaster kan uppskatta den tekniska precisionen, lider handlingen av extrem enformighet och saknar djup.

Jämfört med filmer som Taken, där Liam Neeson är en metodisk hjälte, är Wang Weis sökande mer amorphous och utsatt för en oändlig rad av attacker som aldrig verkar leda någonanstans. Suturer i filmen lyfter fram den repeatsamma strukturen som nästan förvandlar världen till en evighetsloop, där varje scen känns som en upprepning av den förra. Det skapar en form av ett tortured rum där tiden står stilla under de mer än hundra minuterna av konstant våld.

Även om filmen erbjuder en mängd visuella effekter, som sprutande blod och kapade kroppsdelar, är den övergripande tonen mörk och deprimerande. På grund av denna enformighet och brist på narrativ utveckling, rekommenderas filmen endast för den hårdkärnade actionså东海aren som söker ren fysik och inte berättande. Andra filmer i ähn-genren som kan inkluderas är De sju samurajerna, Old boy och Train to Busan, som alla hanterar våld med mer historisk eller tematisk kontext





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The Furious Actionfilm Kampsport Kidnappning Sydostasien Recension Ultravåld Enformighet

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