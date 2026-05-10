The Knife-artist's comeback and reflections on peak woke era

Olof Dreijer, the artist behind The Knife, has been quiet for nearly a decade but is now back with a new album and insights. He discusses his decision to stay out of the spotlight due to feeling there was no need for him in the music industry, but now realizes the importance of his voice. He also reflects on the peak woke era and the intellectual wrestling matches that occurred on social media platforms.

Olof Dreijer har legat lågt som artist – delvis av en politisk anledning. GP:s kulturchef Johan Hilton minns peak woke-årens härskartekniker, men hittar någonting upplyftande i The Knife-artistens ord.

Honom har det varit tyst om i snart ett decennium, men nu är han tillbaka med ett nytt album. Och en och annan nyvunnen insikt. I intervjun berättar han att han medvetet hållit sig undan eftersom han delvis känt att det inte funnits något större behov av sådana som honom i musikbranschen: en vit man. Men att just den biten kanske var att gå lite långt i sin praktiska slutsats.

"I dag känner jag väldigt annorlunda", säger han. "Jag känner inte att jag måste bära sådana stora strukturella problem själv. "Det är en rimlig konklusion, i synnerhet från en artist som under hela sin verksamhetstid låtit sin musik gå hand i hand med politiken. Sådana behöver vi i dag, oavsett hudfärg.

Men hade han yttrat något motsvarande under de så kallade peak woke-åren på 2010-talet kan vi förmoda att han blivit hätskt ifrågasatt. Jo, visst, det var på många sätt en egendomlig tid – och tycks nu befinna sig i någon sorts efterhandsprövning. I september kommer till exempel Erik Helmersons bok "Vänsterns värsta år" som, enligt förlagets beskrivning, är en skildring av wokerörelsens uppgång och fall.

En berättelse om hur "Twitterdreven, cancelkulturen och ett aktivistiskt minoritetstänkande fick fäste i medier, myndigheter och politik under ett drygt decennium". Själv vill jag tala med något mindre bokstäver. Analyserna som gjordes och diskussionerna som pågick var ofta rimliga. Men i mötet med de relativt nyfödda sociala medieplattformerna var det ofta något som hände – ett slags intellektuellt pro-wrestlingspektakel, med självutnämnda normkritiska domare i varje ringhörna.

I dag är sådant en del av det dagliga bruset och kulturkrigandet. Men då kunde jag ofta känna stor förtvivlan över att viktiga frågor förvandlades till konstiga prestigestrider mellan oss som i grund och botten höll med varandra. Och där försiktiga funderingar i stället fultolkades och förvreds till sin motsats av meningsmotståndare som var oense om några sketna detaljer.

När det var som värst förföll vi till direkt antiintellektuella positioner där vi svängde oss med idiotiska fraser om att "demokrati inte är en seminarieövning". Eller "Det är inte min uppgift att utbilda dig". Eller "Skaffa dig en analys!

" (Som progressiv homofil lär jag definitivt själv ha gjort mig skyldig till liknande härskartekniker både en och två gånger genom åren. ). För det är klart att det även fanns en sorts föraning om vad vi stod inför. Det var åren då politiker med rötter i vitmakt-rörelsen dundrade in i riksdagen, som opinionsklimatet förändrades och vittvättandet av det bruna så sakteliga, och i all diskretion, påbörjades.

Folk såg det de såg och var rädda. Och folk som är rädda har också en tendens att gå upp i falsett. Inte minst vi som, efter ett par gyllene år under det nya millenniets frihetlighet, nu allt oftare började avfärdas som politiskt korrekta social justice warriors. Såhär 2026 lever vi i en annan ordning.

På många sätt har det både gått mycket fortare och blivit mycket värre än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Det är ett klimat där kappor vänts flera gånger om, där nationalism, intolerans och främlingsrädsla upphöjts till dygd och slutenhet, restriktioner och utstötningsprocesser draperades i ord som "liberalism". Och där ordet "woke" närmast dagligdags svingas i offentligheten – men utan att det någonsin preciseras.

Vi förutsätts bara acceptera dess funktion som Rorschachtest varpå vi kan projicera allt som irriterar oss i ett pluralistiskt samhälle. Möjligen är det också därför som jag genomfars av en sorts kathartisk känsla när jag läser Olof Dreijers ord. Det låter som att de kommer från någon som kritiskt utvärderat, prövar och funderar över sina egna strategier. Som är inne på att det begicks misstag.

Men som fortfarande står för sin övertygelse, sin frihetlighet och talar om queerfeminism som vore det fortfarande 2015. Och fortsätter att göra musik





