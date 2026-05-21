The Love That Remains - A Beautiful but Confusing Film

The Love That Remains, directed by Hlynur Pálmason, is a Icelandic film about an artist, Anna, whose main activity is creating large-scale outdoor artworks. She has recently separated from Magnús, a fisherman. The film follows their family's life over a year, exploring the challenges faced by artists and the power of nature. However, critics argue that the film lacks a strong vision and emotional impact.

s nya film är vacker men det är svårt att förstå vad han vill förmedla. Den vision han har i sitt huvud når aldrig ut ordentligt till oss i publiken.

Det tycker Jon Andersson som sett "The Love That Remains", med svensk premiär i helgen. Anna (Saga Garðarsdóttir) är en konstnär, vars arbete huvudsakligen går ut på att skapa enorma konstverk utomhus. Hon har nyligen separerat från Magnús (Sverrir Guðnason) som jobbar som sillfiskare. Tillsammans har de tre barn tillsammans.

Magnús verkar vilja att paret ska bli tillsammans igen. Anna är mindre sugen på det. Under ett år får vi följa familjen i deras vardag. Det är ramberättelsen i den isländske regissören Hlynur Pálmason nya film "The Love That Remains", med svensk premiär i helgen.

Pálmasons senaste film "Godland", om en dansk präst i slutet av 1800-talet som ska skapa en ny församling på den isländska landsbygden, var en mäktig betraktelse över Gud, våld och naturen. Den var i mitt tycke en av 2022 års bästa filmer, inte minst på grund av Maria von HausswolffPálmason nya film. Den här gången är det, på att fånga den karga isländska naturen.

Utomhusmiljöerna blir inte bara en plats för familjeutflykter utan funkar också som en sorts ateljé för Anna, då hon skapar de mesta av sina konstverk utomhus. Det gör "The Love That Remains" till ett ambitiöst projekt där Pálmason både försöker säga något om villkoren för konstnärer och om naturens nyckfullhet. Tyvärr lyckas filmen inte leva upp till de höga ambitionerna. Pálmason har sagt att han är mer intresserad av "filmernas berättarstil och flöde" än själva handlingen.

Det är lätt att förstå vad den isländska regissören menar när man tittar på "The Love That Remains". Jag har inget emot filmer som inte följer en traditionell berättarstruktur. Jag uppskattar filmskapare som går utanför normen och försöker göra något annorlunda. Det måste dock finnas något mer än en vag vision om regissörens konstnärliga frihet för att det ska vara lyckat.

Med "Godland" lyckades Pálmason skapa en utmärkt film utifrån den idén. I "The Love That Remains" blir det tyvärr inte lika bra. Förmodligen finns det en vision som Pálmason vill förmedla. Men vad den är är svårt att förstå.

Filmen är på många sätt skickligt gjord, men blir tyvärr aldrig känslomässigt engagerande. Det gör "The Love That Remains" till en vacker men förvirrad film utan någon tydlig riktning eller mål. Det är synd på en annars så skicklig filmskapare. Låt oss hoppas att "The Love That Remains" var ett tillfälligt snedsteg och att Pálmason är tillbaka i gammal fin form med sin nästa långfilm





