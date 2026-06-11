The Meaningless Joy of Reading Wodehouse

The author reflects on the joy of reading Wodehouse's books, despite their apparent lack of importance. They argue that the true value of literature lies not in its subject matter or emotional impact, but in its ability to be a form of escapism, a temporary escape from the mundane realities of life.

Den engelske författaren P.G. Wodehouse skrev med humor och hans böcker understryker sin egen meningslöshet. Den onödiga läsningen får Mikaela Blomqvist att känna sig lika rik som om hon ägde ett slott.

Den engelske humoristen P. G. Wodehouse (1881–1975) skrev över 90 böcker. Jag dyrkade dem som tolvåring. Nu har jag börjat läsa dem igen, i ett slags protest mot litteraturklimatet i stort. Och precis som för ett kvartssekel sedan skrattar jag högt när en vacker gris äter upp ett skandalöst bokmanus i ”Heavy weather” från 1933.

Grisen tillhör Lord Emsworth som äger slottet Blandings. Manuset är författat av hans yngre bror som också bor i fastigheten. Runt dessa två män och deras skilda intressen spinns en intrig som är parodiskt komplicerad. Naturligtvis löper varje separat spår samman till en liten katastrof.

Här finns olyckliga unga älskande, dominanta systrar, en privatdetektiv och en pengahungrig förläggare. Wodehouse böcker kännetecknas av sitt överflöd. Det kommer sig inte bara av den osannolikt snillrika handlingen utan också av dialogen, där nästan alla personer är benägna att säga tre meningar för mycket. Inte minst den hopplöse rikemanssonen Monty Bodkin som i ”Heavy weather” har förälskat sig i en borgerlig flicka.

Hennes far kräver att Monty visar sin duglighet genom att behålla ett och samma arbete under ett år. En utmaning för den unge mannen som aldrig har haft jobb och aldrig hade planerat att ha ett. Där författare ofta vill ge sin text en känsla av nödvändighet tycks han i stället ständigt understryka dess meningslöshet "There are wheels within wheels", upprepar han konspiratoriskt boken igenom för att förklara sin situation, trots att han inte är säker på vad ordspråket betyder.

Vid andra tillfällen hamnar han i diskussion om vem pronomenet "han" kan tänkas syfta på. Wodehouse har aldrig bråttom framåt. Där författare ofta vill ge sin text en känsla av nödvändighet tycks han i stället ständigt understryka dess meningslöshet. I "Heavy weather" blir det särskilt tydligt via Galahad Emsworths manus.

Hans självbiografi innehåller avslöjande historier om halva adeln. Den får inte komma ut! Fast när Galahad själv återger anekdoter ur boken visar de sig vara helt triviala. Gång på gång hänvisas till en flera decennier gammal episod som involverar brödernas granne Sir Gregory Parsloe-Parsloe och en räkcocktail.

Och Lord Emsworth själv bryr sig bara om sin prisbelönta gris. På senare år har det talats mycket om vikten av läsning och litteratur. Hos mig väcker det en lust att säga emot, även om jag egentligen håller med. Såklart är litteraturen viktig, men den är det inte genom sitt ämnesval, sitt patos eller sin diffust inneboende nyttighet.

Den är viktig genom att inte vara viktig alls, genom att vara något annat än rå verklighet, genom sin lätthet. Wodehouses böcker minner om det, och kanske är det därför jag älskar dem alltjämt. I dem är alla människor rika och i grunden bekymmersfria, upptagna av små löjliga problem som alltid löser sig till slut. Av dumma missförstånd som klaras upp, helst med hjälp av skarpsynt betjänt.

Den som läser Wodehouse placeras tillfälligt i hans huvudpersoners privilegierade position. Det kommer sig inte av inlevelse, för de går inte att leva sig in i. I stället beror det av berättelsens ymnighet. Vilken lyx det är att få ägna sig åt något så onödigt som läsning!

Jag känner mig lika rik som om jag ägde ett helt slott





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Wodehouse Reading Literature Escapism Meaningless Joy

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