The Measure of Literary Figures: Debate over the Norm and the Character's Own Reality

The recent discussion around the Booker Prize-winning novel 'Kött' explores the dichotomy of measuring literary figures against either the critic's norm or against the character's own reality. While some critics view the protagonist István primarily as a potential partner undergoing a test, the novel 'Kött' delves into the complexities of existence, emphasizing the emotional and cultural landscape of our contemporary world.

Vilken måttstock ska litterära figurer läsas mot? Mot kritikernas normvärld, eller mot karaktärernas egen? Frågan uppenbarar sig vid mottagandet av boken ''Kött'' av. De svenska kritikerna - nästan alla kvinnor - behandlar huvudpersonen István närmast som en potentiell pojkvän som ska genomgå ett test.

Duger han till sällskap vid middagar, museibesök, frukostbordet? Tråkigt att behöva meddela, men ''Kött'' är inte en instruktionsbok för heterosexuella kvinnor som vill förstå tysta män - det är en skildring av vad det är att vara levande, nu, i vår tid, på just den platsen den utspelar sig. Ett par nedslag hos vårens mest omdiskuterade litterära huvudperson, som anklagas för att sakna agens, ett inre liv, ett språk och ett fäste i tillvaron





