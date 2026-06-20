The Power of Weight-Loss Medications: A Double-Edged Sword?

The article discusses the use of weight-loss medications, such as Ozempic, Wegovy, and Mounjaro, which were originally designed for diabetes treatment but have gained popularity for weight management. While these medications can help individuals lose weight and potentially save lives, they also come with potential side effects and psychological consequences. The article raises concerns about the glorification of thinness and the potential impact on mental health, particularly the risk of depression and self-harm associated with long-term use of these medications.

Viktmediciner kan rädda liv. Men de kan inte ersätta ett moraliskt förhållande till maten: tacksamhet inför överflödet, måttfullhet inför njutningen och respekt för kroppen. Vad det betyder: just det, att det i går var midsommarafton.

Och ja, du åt för mycket. Fet sill är i och för sig nyttigt, men all den där vita krämfräshiga såsen var förstås onödig. Den underbara västerbottenpajen – varför tog du en extra bit, en riktigt stor en? Hur många köttbullar behöver man egentligen.

Ölen och snapsen – vem vet hur många det blev? Jordgubbar är ju bra – men i och på tårta blir det mest socker och mättat fett, så det var inte heller bra. Sedan kändes det kört och du tog en ordentlig näve både från chokladskålen på vuxenbordet och från godisskålen på barnbordet. Var det ungefär så?

Och nu sitter du på förstukvisten och begrundar hur veckor av disciplin nollades i ett par nafs. Varför är det så svårt, undrar du. Varför är det så svårt att gå ner i vikt? Och varför är det så svårt att behålla vikten?

Gener, miljö, kultur och livssituation avgör hur svårt det är. Flera av dessa faktorer ligger helt eller delvis utom vår direkta påverkan. Ändå tänker vi huvudsakligen på vikt som en effekt av kontroll och självdisciplin. En smal kropp är ett slags kvalitetsstämpel på personligheten.

Sedan ett par år tillbaka finns för första gången mediciner som på riktigt hjälper mot övervikt: ursprungligen diabetesläkemedel, men som alltmer har kommit att användas för viktminskning. Vi kallar dem ‘ozempic’ eftersom det är det mest kända varumärket, men det finns fler, av lite olika slag. De härmar alla ett naturligt hormon i tarmen som skapar en snabbare och mer långvarig mättnadskänsla samt mindre sug och aptit. Användningen av medicinerna har exploderat.

I USA tar en av åtta amerikaner någon form av substansen semaglutid. Och eftersom över 40 procent lider av fetma och långt fler är överviktiga, förväntas användningen fortsätta att stiga. I Sverige ökar också förskrivningarna för varje år. Förra året reglerade 350 000 svenskar sin aptit på kemisk väg.

Då över hälften av alla svenskar har ett hälsovådligt BMI kan vi förvänta oss att förskrivningarna fortsätter öka, och snart kommer det att bli en klass- och rättvisefråga – varpå politikerna börjar lova subventionering. Mänsklighetens historia har präglats av resursbrist, av svält, av jakt på kalorier. Våra hjärnor är naturligt programmerade att söka efter fett och sötma. I ett naturligare tillstånd är det bra överlevnadsfunktioner; i vårt överflöds- och snabbmatssamhälle kan dessa impulser bli dödliga.

Nu finns det ett sätt att tämja dessa drivkrafter. Fördelarna är uppenbara. Människor som riskerar sina leder och knän, hjärta, kärl och övriga organ kan få hjälp. Ozempic, Wegovy, Mounjaro och liknande mediciner räddar liv – inget tu tal om det.

Men jag tror att det blir alltmer uppenbart att medicinerna är just mediciner, och inte hälsotillskott. Illaluktande rapningar och kräkningar, förstoppning och diarré. Det är de vanliga. De ovanligare är sådant som sviktande njurfunktion, synbortfall, hjärtproblem, gallsten, gallblåseinflammation och pankreatit.

Alltså allt annat än ofarligt. Ingen rimlig människa borde vilja ta preparaten för att hantera ett par kilos övervikt, eller för att uppnå den där ‘perfekta’, underhudsbefriade filmstjärnekroppen. Kändisarna är ännu smalare. De där som brukade vara lite runda är nu som ihoptvinnad ståltråd.

Demi Moore ser ut som ett skelett med påklistrade muskler. Lustigt nog förtar detta missbruk av viktmedicinerna själva poängen med stjärnornas glamorösa svältkroppar. Om de är resultatet av kemiska substanser försvinner glansen. Om alla kan bli smala är smalheten inte längre samma slags statusmarkör.

‘Ozempic’ viskar jag tyst till bilderna på kändiskvinnorna som översvämmar mitt Facebookflöde. Deras trådsmala armar är lika onaturliga som deras orörliga, högglansiga pannor. Det blir så tydligt hur idiotiskt det där idealet är, när det numera kan uppnås genom injektioner av semaglutid. Om man någon gång hajar till är det inför bilden av en normalviktig kvinna: ‘Nej men så trevligt och hälsosamt det där ser ut då!

’ Förutom de fysiska bieffekterna vittnar många om psykologiska bieffekter. Det tycks finnas en oförutsedd baksida av att frånta sig själv möjligheten att känna njutning och lust. Det är ju inte bara mat som blir ointressant. Även suget efter alkoholfrån förra året visar att risken för depression och självmordstankar stiger markant bland människor med ett långvarigt bruk av preparaten.

Och det säger sig ju nästan självt: om vi stör ut dopaminsignalerna händer det något med hjärnan. Fördelarna är uppenbara. Människor som riskerar sina leder och knän, hjärta, kärl och övriga organ kan få hjälp. Ozempic, Wegovy, Mounjaro och liknande mediciner räddar liv – inget tu tal om det.

Men jag tror att det blir alltmer uppenbart att medicinerna är just mediciner, och inte hälsotillskott





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Weight-Loss Medications Ozempic Wegovy Mounjaro Diabetes Treatment Weight Management Side Effects Psychological Consequences Thinness Mental Health Depression Self-Harm

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