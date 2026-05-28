The Thing with Feathers - en film som blandar genrer

En film som blandar genrer på ett skickligt sätt är 'The Thing with Feathers', baserad på Max Porters bok 'Sorgen bär fjärderdräkt'. Filmen följer en sörjande familj som bearbetar sin sorg efter moderns död, med hjälp av en kråka som plötsligt börjar hemsöka dem.

En film som blandar genrer på ett skickligt sätt är 'The Thing with Feathers', baserad på Max Porter s bok 'Sorgen bär fjärderdräkt'. Filmen följer en sörjande familj som bearbetar sin sorg efter moderns död, med hjälp av en kråka som plötsligt börjar hemsöka dem.

Kråkan är en vresig och tvär fågel som förebrår pappan för hans självömkan och visar sig vara fysiskt våldsam. Det är svårt att veta om kråkan är ond eller god, men det är tydligt att den skapar en kuslig stämning i familjen. Regissören och manusförfattaren Dylan Southern har lyckats skapa ett minst sagt annorlunda sorgedrama som är imponerande att se.

Benedict Cumberbatch spelar en serietecknare som försöker bearbeta sorgen efter sin bortgångna fru genom att göra en tecknad serie om en kråka. Han övertygar i rollen som pappan och lyckas gestalta en riktig människa med alla de fel och brister det innebär. Filmen är skickligt utförd när det gäller alltifrån manus till klippning och foto, och det är vågat av filmskaparna att blanda skräck och ett djupare sorgedrama. Men i 'The Thing with Feathers' blir resultatet faktiskt riktigt lyckat





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Thing With Feathers Max Porter Benedict Cumberbatch Sorgedrama Skräckfilm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Hjelm: Förr eller senare får Tidöpartierna slut på andras pengarRegeringen försöker ge pengar till varje väljargrupp. Näst står bussresenärer.

Read more »

Toto Wolff flirtar med Max VerstappenMax Verstappen stannar i Formel 1. Det bekräftar han, men han nämner inte i vilket stall. Därmed är rykteskarusellen i F1 igång. – Man ska aldrig utesluta någ

Read more »

Max Olofssons tragiska ödeEn serie från Svenska Dagbladet följer Max spår för att söka svar om vem han var och vad som hände honom i skolan. SvD:s reporter Frida Svensson har gått i Max fotspår för att berätta hans historia.

Read more »

Max Mölder sparkas av ÖsterMax Mölder, 41, får sparken som tränare i Östers IF. Det bekräftar klubben på sin hemsida. – Vi är självklart besvikna över att det slutade så här, säger Östers

Read more »