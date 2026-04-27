Theodor Lundbergh imponerar på ovanlig position: 'Jag hade bra kontroll på honom'

Malmö FF:s mittfältare Theodor Lundbergh visade upp ett disciplinerat försvarsspel när han spelade på vänsterbacken mot AIK. Han höll bra koll på Zadok Yohanna och var nöjd med sin prestation.

Malmö FF:s mittfältare Theodor Lundbergh har alltid drömt om att spela i sin favoritposition, men när tränaren Miguel Angel Ramirez placerade honom på vänsterbacken mot AIK , blev det en oväntad utmaning.

– Jag blev chockad. Jag vill hellre vara mittfältare, men det var bara att göra det så bra som möjligt. Jag vill spela start så mycket som möjligt, säger Lundbergh. Många MFF-supportrar blev säkert nervösa när tonåringen ställdes mot AIK:s stjärnspelare Zadok Yohanna, en av seriens hetaste ytterbackar.

Yohanna har gjort livet besvärligt för många motståndare, men Lundbergh visade ett disciplinerat försvarsspel och höll bra koll på sin motståndare. Efter matchen var han nöjd med sin prestation. – Jag gillar att visa upp mig mot spelare som får lite för mycket uppmärksamhet. Jag ville se om han verkligen var så bra som det skrivs, säger han till TV4.

– Jag kom in med inställningen att göra det så bra som möjligt mot honom. Det lyckades jag med, säger Lundbergh och slår fast att han hade bra kontroll över Yohanna. Innan matchen bad Lundbergh sina tränare om att inte ge någon extra information om Yohanna. – Jag tackade nej till det.

Det handlar bara om en fotbollsmatch och man kan bara göra sitt bästa. – Han kommer inte förbi så mycket alls. Jag har bra kontroll på honom. Någon gång kom han väl förbi, men majoriteten av duellerna vinner jag.

Men absolut: en skicklig spelare. – Han kan ha den uppmärksamheten, om det känns bra. Men ja... jag har ingen åsikt om den uppmärksamheten egentligen. – Han (Yohanna) var bra.

Jag tycker båda två var bra. Man såg att det var AIK:s spets idag. De försökte hitta honom i spelet, men jag tycker Theo låg jättebra på honom. Han gör en bra match och reser sig från sin senaste match.

Bra mentalitet och en stor match på en svår bortaplan mot en svår motståndare så han vann väl den duellen också





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö FF Theodor Lundbergh Zadok Yohanna AIK Allsvenskan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »