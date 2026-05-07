Think pink-rättegången avslutas: Slutanföranden för Tommy Karlsson och Rånäsbonden

Rättegången i den så kallade Think pink-skandalen har nu nått sitt slut med slutanföranden för Tommy Karlsson och Rånäsbonden . Hovrätt en har nu dragit sig tillbaka för överläggningar och dom.

På Fiskartorpet i Rånäs upptäcktes tidigare tiotusentals ton nedgrävt byggavfall, vilket ledde till att Rånäsbonden åtalades för miljöbrott. På torsdagen fick han lyssna på sitt slutanförande från sin advokat Martin Karlsson i hovrätten. Åklagaren yrkar på åtta månaders fängelse, men Rånäsbondens advokat ifrågasätter både mängden avfall och provtagningarnas korrekthet. Martin Karlsson menar att jordprover från olika platser blandats ihop och att det inte är klart hur mycket avfall som faktiskt fanns på Fiskartorpet.

Han jämför det med att blanda gin och tonic – det blir en blandning, men vad fanns i vilken flaska från början? Tommy Karlsson, som företrädes av advokat Kronje Samuelsson, har grävt ner tusen ton Think pink-avfall på sin gård Samstorps gård. Samuelsson förklarar att Tommy Karlsson behövde material för att anlägga en uppställningsplats för sin safari-, minigolf- och campingverksamhet.

Han menar att Tommy Karlsson inte hade någon avsikt att gräva ner otillåtet avfall och att han till och med har anlitat företag för miljöundersökningar och rensat i massorna. Han har även stoppat en transport på väg in till gården. Under rättegångens sista dag hölls även slutanföranden för miljökonsulten och entreprenören Leif Karlsson. Han överklagar en fängelsedom för att ha skrivit falska rapporter och miljöanalyser från Fiskartorpet och Samstorps gård.

Hans advokat Lottie Adding menar att miljökonsulten varken har misskött sitt arbete eller vilselett myndigheterna. Hon påpekar att rapporterna var avsedda som ett första steg som skulle kompletteras vid behov och att det är ett vedertaget sätt att arbeta. Leif Karlsson, som är i dåligt skick på grund av hjärtproblem, framträdde på länk från sitt hem. Han frikändes i tingsrätten, men åklagarna hade laddat om med yrkande om företagaransvar.

Leif Karlsson var i perioder vd för Think pink, men hans advokat Christina Bergenstein menar att han aldrig på riktigt ledde verksamheten. Hon hävdar att han inte hade någon beslutanderätt och att det inte går att se honom som medgärningsman





