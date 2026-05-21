Thomas Massie's Instant Political Career Ends as He Loses Rep Race in Kentucky

Kentucky-republikanens förlust är den senaste i en rad där Trump har stöttat utmanare mot sittande ledamöter som han ansåg ha varit kritiska till hans agenda, inklusive Louisiana-senatorn Bill Cassidy. För mindre än ett och ett halvt år sedan kunde vi inte ha förutsett den skada som denna administration, ledd av denna president som vi kampanjade för och personligen gillade, kunde åsamka detta land.

Thomas Massie har länge legat i luven på varandra. I juli förra året var Massie en av bara två republikaner i representanthus som röstade mot Trump s Big Beautiful Bill.

Samtidigt kritiserade han presidenten för landets utrikespolitik och justitieministeriets hantering av Jeffrey Epsteins filer. Trump slog tillbaka med att stödja en utmanare i tisdagens val i Kentucky för att säkra att Massie skulle reduceras till historia. Och tyvärr, Massie förlorade sin plats i representanthus mot den Trump-stödde kandidaten Ed Gallrein. Den här händelsen är det sorgligaste ögonblicket på länge.

Det är inte bara slutet på Thomas Massies omedelbara politiska karriär, det är tydligt att detta innebär döden för Maga, vad det nu var, men det är naturligtvis också slutet för Republikanska partiet som vi trodde att vi kände det. Det senaste året har inte gjort Amerika stort igen, det har minskat amerikansk makt i en takt som vissa av oss trodde var ofattbar





