Thomas Stenström om konstnärlig frihet och arbetarklassens värde

En djupdykning i Thomas Stenströms nya musikaliska fas där råhet, kreativt kaos och hyllningar till det enkla arbetet står i centrum.

Thomas Stenström har återvänt till musikscenen med en energi som är både mer intensiv och rå än vad publiken tidigare har varit van vid. Efter ett år präglat av enorma framgångar, inklusive släppet av albumet 'Sverige' och en fullsatt konsert på Zinkensdamm, har artisten navigerat genom ett tillstånd av kreativt kaos.

För Stenström har detta kaos inte varit något att frukta, utan snarare något att omfamna. Han beskriver hur han har nått en nollpunkt där tveksamhet och överdriven eftertanke har ersatts av ett obehindrat flöde. Enligt honom är det en utbredd missuppfattning att skapande kräver djup analys; tvärtom menar han att det bästa resultatet uppstår när man helt enkelt slutar tänka efter, oavsett om det gäller att komponera en hitlåt, måla eller till och med laga mat.

Denna nya inställning genomsyrar hans kommande ep, som han beskriver som ett koncentrat av hans innersta jag – okontrollerbart, panikartat och betydligt skitigare än den bild som många har av honom. Studion där musiken växer fram är en spegling av denna process, med en stor röd persisk matta som tidigare prydde hemmet men som nu får bevittna nätterna av ensamt arbete.

Här strävar Stenström efter att nå sin fulla potential och överraska sig själv, något han anser ha lyckats med i den nya produktionen. Hans resa började i Uddevalla och ledde till debutalbumet 'Nåt annat, nån annanstans' år 2012, men det var med 'Fulkultur' och den hyllade låten 'Slå mig hårt i ansiktet' som det stora genombrottet kom. Han har sedan dess skapat musik som rör sig mellan ytterligheter, från glädjefyllda bröllop till sorgsna begravningar.

Låten 'Ser du månen där du är ikväll' blev en stor framgång och användes i Cancerfondens julkampanj, vilket visar på hans förmåga att beröra ett brett publiklager. Stenström är dock ödmjuk inför detta och menar att det är lyssnarna som skapar den emotionella relationen till musiken, medan han själv endast är den som skriver orden. Utöver det konstnärliga sökandet har Stenström inte dragit sig för att utmana konventionerna eller hamna i blåsväder.

Som exempel kan nämnas VM-låten 'Leva för alltid', som möttes av kritik för sitt långsamma tempo och för att en melodi återanvänts från ett tidigare projekt. Stenström avfärdar kritiken från sociala medier med en kommentar om att de som skriker högst ofta saknar erfarenhet av verkliga livets krockar och kramar. Han försvarar sin metod genom att hävda att genier stjäl, och i detta fall har han stulit från sig själv för att låta melodin hitta rätt sammanhang.

Denna jordnära och ibland konfrontativa inställning syns även i hans samarbete med AMF för låten 'Farsans händer'. Låten är en uttalad hyllning till arbetarklassen och de människor som får samhället att fungera, långt ifrån Södermalms kulturella kretsar. Med rötterna i Uddevalla och minnen av att åka med sin pappa, som är snickare, i en lastbil, vill Stenström lyfta fram det hårda arbetet inom hemtjänst och byggbranschen.

För honom är det viktigt att erkänna att det inte är konstnärerna som håller landet uppe, utan de vars händer bär spåren av fysiskt arbete





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