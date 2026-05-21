Thor Andersson åker till Ukraina för att träffa sonen som stupade i strid,ensamme omvisades med sorg

Petrik Andersson, en son till pappan Thor Andersson, som bor på Dalarnas östkust, stupade i strid i Ukraina. För 36-åringen blev det en stor sorg när han tog sig till landet som var hans stridsklubb. pappan var en gång på Mellerud för att säga farväl och träffa en vän vars hustru hamnat igerakets hand.

"Petrik kommer alltid finnas med oss i våra hjärtan", säger de ukrainska vännerna till pappan Thor Andersson när han kommer på besök från Mellerud.kriget i Ukraina har hundratusentals offer, men också krävt svenska liv.

En av dem är Thor Anderssons son Petrik - och för Thor var det självklart att åka ner och se var hans son levde den sista tiden. - Man blir stolt som far att han var så omtyckt, och även om det inte påverkar sorgen så sätter det ändå lite guldkant på minnet, säger Thor Andersson, pappa till Petrik som stupade i strid, 36 år gammal.

Thor Andersson valde att själv åka ner från Dalsland och Mellerud där hans son kom ifrån för att träffa människorna som kände honom. Resan gick till östra Ukraina och huset som Petrik köpte, för att ha en egen plats i landet han stred för. - Han var en bra människa, det är en så stor förlust, säger bästa vännen Sasha till SVT, på plats i byn.

