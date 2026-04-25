Thorengruppen tar sjätte raka SM-guldet – Emelie Wibron avslutar karriären med en mästerskapsseger

Thorengruppen besegrade Kalmarsund i en dramatisk SM-final i innebandy och säkrade sitt sjätte raka guld. Matchen blev också Emelie Wibrons sista som aktiv spelare, och hon avslutade karriären med en mästerskapsseger.

Thorengruppen mötte Kalmarsund i årets SM-final i innebandy, en match som visade sig bli en riktig nagelbitare. Thorengruppen anlände till finalen med en imponerande meritlista – fem raka SM-guld, en världsklasspelare i Veera Kauppi och en enorm mängd erfarenhet från finalspel.

Trots detta visade Kalmarsund, som var finalnykomlingar, ingen som helst nervositet. De stod pall mot favoriten och efter två spelade perioder stod det 2-2, med en känsla av att Kalmarsund hade mer att ge. Nyckeln till Thorengruppens framgång låg till stor del i deras målvakt, Lovisa Hedin, som stod för en fantastisk insats och räddade sitt lag vid flera tillfällen.

Kalmarsunds tränare, Martin Brückner, uttryckte inför den sista perioden i Innebandy Play en stark tro på sitt lags förmåga: Vi är det bättre laget. Nu handlar det om att göra mål. Denna optimism skulle dock inte bära frukt fullt ut. Avgörandet kom genom Thorengruppens lagkapten, Emelie Wibron, som för tredje gången i matchen lyckades hitta nätet.

Wibron, som redan innehar rekordet för flest poäng i SSL:s grundserie genom tiderna, cementerade sin position som en av innebandyns största stjärnor genom att även bli poängbäst i slutspelet, delad förstaplats med Hermine Dahlerus. Hennes mål till 3-2 blev en vändpunkt i matchen och satte Kalmarsund under enorm press. Slutminuterna blev en intensiv kamp där Kalmarsund desperat jagade en kvittering, men Thorengruppens försvar höll stånd. Emelie Wibron beskrev känslan efter slutsignalen som en enorm lättnad och glädje i Viaplay: Superskönt.

En lättnad. Fruktansvärt skönt. Denna seger markerade inte bara Thorengruppens sjätte SM-guld i rad, utan också slutet på en legendarisk karriär. För Emelie Wibron var detta hennes tionde SM-guld totalt, en otrolig prestation som understryker hennes dominans inom innebandyn.

Det som gjorde denna seger extra speciell var att det blev hennes sista match som aktiv spelare. Hon hade tidigare avslutat sin karriär i landslaget och bekräftade i tv efter finalen att hon nu lägger klubban på hyllan. Wibron hyllade sitt lag och betonade hur mycket de har betytt för hennes långa och framgångsrika karriär: Jag hade aldrig spelat så här länge om jag inte spelat i det här laget.

Det har varit glädje rakt igenom under alla mina år här. Hennes avsked lämnar ett stort tomrum i innebandyvärlden, men hennes arv som en av sportens största ikoner kommer att leva kvar. Matchen var en värdig avslutning på en fantastisk karriär och en spännande uppvisning i innebandy på högsta nivå. Thorengruppens seger visar på deras styrka och förmåga att prestera under press, medan Kalmarsunds insats bevisar att de är ett lag att räkna med i framtiden.

Denna final kommer att bli ihågkommen som en klassiker, präglad av spänning, dramatik och en av innebandyns största spelare som tackar för sig





