Thorengruppen tar sjätte raka SM-guldet i innebandy

Thorengruppen besegrade Kalmarsund i SM-finalen och säkrade därmed sitt sjätte raka SM-guld i damernas innebandy. Emelie Wibron blev historisk med sitt tionde SM-guld.

Thorengruppen s historiska framgångssaga i damernas innebandy fortsätter. I en spännande SM-final mot Kalmarsund lyckades Umeå-laget säkra sin sjätte raka guldmedalj med en slutresultat på 4-2.

Segern kom till stånd efter en stark tredjeperiod där Thorengruppen ryckte ifrån och visade sin överlägsenhet. Matchen var dock långt ifrån enkel, och Kalmarsund gav Thorengruppen en tuff match under stora delar av spelet. Matchen inleddes jämnt och båda lagen visade offensivt spel. Kalmarsunds Karolina Klubalova lyckades kvittera till 2-2 i slutet av den första perioden, vilket gav Kalmarsund hopp om att kunna utmana Thorengruppens dominans.

Men Thorengruppen svarade starkt och tog ledningen genom Emelie Wibron, som gjorde ett fantastiskt mål med ett hårt handledsskott rakt upp i krysset. Wibron, som spelade sin sista match i karriären, visade prov på sin klass och ledde Thorengruppen mot ännu en guldmedalj. Hon har nu imponerande 10 SM-guld på meritlistan, vilket cementerar hennes position som den mest framgångsrika spelaren i svensk daminnebandy genom tiderna.

Maja Viströms 4-2 mål på kontring, assisterat av den finska stjärnan Veera Kauppi, säkrade slutligen segern för Thorengruppen med knappt åtta minuter kvar av matchen. Det var ett mål som krossade Kalmarsunds sista hopp om att vända matchen. Thorengruppens tränare, Mattias Ljunggren, lyfte fram Lovisa Hedins fantastiska målvaktsspel och Emelie Wibrons avgörande mål och rutin som nyckelfaktorer till segern. Han betonade också lagets erfarenhet och förmåga att hantera pressen i viktiga matcher.

– Lovisa Hedin var fantastisk i målet och Wibron med sina tre mål och rutin men framförallt att man ser att vi varit här tidigare och kan hantera det, säger Ljunggren till SVT Sport. Denna seger är inte bara en triumf för Thorengruppen utan också en bekräftelse på deras långsiktiga arbete och satsning på daminnebandy. Laget har under flera år varit en dominant kraft i svensk innebandy och har nu skrivit in sig i historieböckerna med sin sjätte raka guldmedalj.

För Kalmarsund var det en bitter förlust, men de kan vara stolta över sin insats och att de gav Thorengruppen en värdig kamp. Thorengruppens framgångar inspirerar unga innebandyspelare över hela landet och visar att hårt arbete, dedikation och laganda kan leda till fantastiska resultat. Laget fortsätter att vara en förebild för andra klubbar och spelare och kommer att fortsätta att kämpa för nya framgångar i framtiden.

Denna seger markerar en ny milstolpe i Thorengruppens historia och bekräftar deras position som det ledande laget i svensk daminnebandy





