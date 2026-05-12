Three people have died in an outbreak of a hantavirus variant on a cruise ship, with passengers from around the world on board. Conspiracy theories have spread on social media, with some groups suggesting that the pharmaceutical industry is behind the outbreak. The news has gained significant attention, especially among groups skeptical of restrictions and vaccines during the COVID-19 pandemic.

Tre personer har dött i utbrottet av andesvirus, en variant av hantavirus, på ett kryssningsfartyg med medborgare från en stor del av världen ombord – däribland Sverige.

Samtidigt som passagerarna transporterats till sina respektive hemländer sprids en uppsjö av konspirationsteorier om utbrottet på sociala medier. I de kretsar som växte sig starka under covid-pandemin, med skepsis mot restriktioner och vaccin som en central del, har nyheten om utbrottet fått stort genomslag. En idé som nu planteras av dessa grupper är att läkemedelsindustrin skulle ligga bakom utbrottet.

Som argument framhålls att vaccin mot hantavirus började utvecklas för ett par år sedan – innan det pågående utbrottet var känt.till skillnad från covid-19, är ett välkänt virus som funnits länge finns olika forskningsprojekt både om smittan och möjliga vacciner. Bland annat påpågår sådan forskning. Det finns däremot inget färdigt vaccin mot den variant som spridits på fartyget. Personal med skyddskläder och andningsmask syns på bilderna från fartyget m/v Hondius och under passagerarnas hemresor.

Andra på bilderna är inte lika väl skyddade och dessa oskyddade personer i passagerarnas närhet läggs i flera inlägg på X och Facebook fram som ”bevis” för att utbrottet inte är på riktigt utan iscensatt. Alla som arbetar med evakueringen av passagerare bär inte skyddskläder, eftersom viruset inte smittar via luften. Hantavirus är inte lika smittsamt som covid-19 och smittar inte via luft. Det krävs en längre tid av närkontakt för att viruset ska förflyttas mellan människor.

Kunskapen om hur viruset smittar är god, till skillnad från när covid-19 först började spridas.rekommenderar minst 42 dygns isolering för alla som varit ombord m/v Hondius, för att utesluta vidare smittspridning under den långa inkubationstiden. WHO är ett rött skynke för en stor del av de som var emot restriktioner och vaccin under covidpandemin och flera av dem ser hanteringen av det pågående utbrottet som ett försök av WHO att få utökad kontroll, även om det ofta framstår som oklart vad WHO skulle ta kontroll över.

I Sverige har inlägg gjorts av konton kopplade till den så kallade ”Frihetsrörelsen” och i USA har påståendena spridits bland annat av Childrens health defence, en organisation som startades av USA:s hälsominister Robert F Kennedy jr. och som sprider ogrundade uppgifter emot vaccin.sprids även av enskilda personer med stort genomslag, till exempel influeraren Matt Wallace. Han är känd för sitt arbete med kryptovalutor och för sina otaliga konspirationsteorier, som bland annat lett till ett pågåendeVärldshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus var på plats under evakueringen av passagerare från m/v Hondius.

Många av de rörelser som tog fart under pandemin har mer eller mindre lösts upp efter att covid-19 inte längre påverkade våra liv, förklarar Mia-Marie Hammarlin, etnolog och medieforskare som forskat om antivaccinrörelser. – Men att till exempel frihetsrörelsen och andra sådana grupper får lite ny energi när sådant här händer, det kan man verkligen tänka sig, säger hon och fortsätter: – Det är också fullständigt självklart att vi alla drar kopplingar till covidpandemin, det är en så stor händelse som ligger väldigt nära i minnet.naturlig del av kommunikationen om en stor händelse.

Den grupp som inte tror på myndigheter och tar rykten och konspirationsteorier för sanning är betydligt mindre i Sverige än till exempel USA. Den tycks också vara större på sociala medier än utanför, berättar Mia-Marie Hammarlin. – Det är som ett parallellt universum där det bara pågår det här. Men än så länge finns det en tydlig skiljelinje, framför allt i en svensk kontext





