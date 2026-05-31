Three people injured in suspected car attack in Gush Etzion, West Bank

Three people were injured in a suspected car attack in Gush Etzion, an area in the occupied West Bank, on Sunday, as reported by the Israeli military. The incident occurred at a major intersection and is described as a suspected car attack. The suspected perpetrator was shot dead by an Israeli soldier shortly after.

Tre personer skadades i en påkörning i Gush Etzion på ockuperade Västbanken på söndagen, uppger Israel s militär. Händelsen inträffade i en större korsning och beskrivs som en misstänkt bilattack.

Den misstänkte gärningsmannen sköts ihjäl av en israelisk soldat kort efter. En 17-årig flicka skadades allvarligt, medan en 15-årig flicka fick lindriga skador, enligt Israels räddningstjänst, skriver Haaretz. Det är oklart hur skadeläget ser ut för den tredje drabbade personen. Tre personer skadades i en påkörning i Gush Etzion på ockuperade Västbanken på söndagen, uppger Israels militär.

Händelsen inträffade i en större korsning och beskrivs som en misstänkt bilattack. Den misstänkte gärningsmannen sköts ihjäl av en israelisk soldat kort efter. En 17-årig flicka skadades allvarligt, medan en 15-årig flicka fick lindriga skador, enligt Israels räddningstjänst, skriver Haaretz. Det är oklart hur skadeläget ser ut för den tredje drabbade personen





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel West Bank Car Attack Suspected Car Attack Injured Suspected Perpetrator Shot Dead Israeli Soldier Gush Etzion West Bank Car Attack Suspected Car Attack Injured Suspected Perpetrator Shot Dead Israeli Soldier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanye West spelar konsert i Istanbul efter kontroversiella uttalandenKanye West, känd för sin kontroversiella hållning, spelade en konsert i Istanbul på lördagen, vilket är hans första spelning i landet. Han har dock nekats att framträda i flera europeiska länder på grund av antisemitiska uttalanden.

Read more »

Bussolycka i Turkiet, Kanye West framträder i IstanbulEn buss körde in i ett vägräcke och fattade eld i Turkiet. Kanye West har framträtt i Istanbul, trots att han har nekats att framträda i flera europeiska länder.

Read more »

Åhman och Hellvig i final efter walk over i Ostrava; Kanye West spelade i Istanbul; Man avlider efter skada utanför SandvikenSvenska beachvolleyspelarna David Åhman och Jonatan Hellvig har säkrat en plats i finalen i världstouren i Ostrava efter att deras motståndare från Qatar tvingades lämna match på grund av skada. Samtidig visade Kanye West upp sig i Istanbul för 118 000 fans trots tidigare kontroverser, och en man i 30-årsåldern avled efter att ha hittats skadad utanför Sandviken.

Read more »

Bilattack på Västbanken och ökade spänningar i Libanon och KuwaitMinst fyra personer skadades i en misstänkt bilattack i Gush Etzion på Västbanken, där föraren sköts av israelisk militär. Samtidigt har Frankrike krävt FN‑möte efter israeliska framryckningar i Libanon, inklusive intaget av Beaufort‑borgen, medan Iran förbereder nya tunnelinsatser och en amerikansk bas i Kuwait attackerades av iranska robotar. Ett sjukhus i södra Libanon drabbades också av israelisk beskjutning, och Israel bombade ytterligare mål i Beirut.

Read more »