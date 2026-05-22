Under pandemin har den visumfria resan i Thailand tillfälligt förlängts, men nu halveras tiden för återvändande turister. Den nya regeln börjar gälla från den 2 juni 2023.

Tid för visumfri resa i Thailand halveras | Framöver kommer svenskar på resa i Thailand inte att kunna stanna i landet mer än högst 30 dagar utan visum | Thailand går tillbaka till regler som gällde före pandemin | Det innebär att tiden turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat för hela Schengenområdet där Sverige ingår.

Landet hoppas på så sätt kunna hejda kriminalitet med utlänningar inblandade | Beskedet kommer efter ett antal gripanden av utlänningar kopplade till narkotikabrott, människohandel och ekonomisk brottslighe





