Tidigare FBI-chef anklagad efter Instagram-inlägg med snäckor

James Comey, tidigare chef för FBI, står inför potentiella rättsliga åtgärder efter ett Instagram-inlägg som tolkats som en uppmaning till våld mot Donald Trump. Inlägget visade snäckor formade till siffrorna 86 och 47, vilket väckte anklagelser om att det var en kod för att 'bli av med' presidenten.

En tidigare chef för FBI , James Comey , står nu inför potentiella rättsliga åtgärder efter ett Instagram -inlägg från maj förra året som tolkats som en uppmaning till våld mot Donald Trump .

Inlägget, som föreställde en bild av snäckor på en strand, åtföljdes av texten ”cool snäckformation på min strandpromenad”. Det var dock snäckornas arrangemang som orsakade uppståndelse. De var placerade i sanden så att de bildade siffrorna 86 och 47. Enligt vissa tolkningar representerar dessa siffror en hotfull kod.

CNN rapporterar att ’86’ är slang inom vissa kretsar för att ’bli av med’ något eller någon, medan ’47’ refererar till Donald Trumps position som USA:s 47:e president (han var även den 45:e). Denna kombination har lett till anklagelser om att Comey implicit uppmanade till mord på den tidigare presidenten. Inlägget möttes omedelbart av stark kritik. Kristy Noem, som vid den tidpunkten var USA:s inrikessäkerhetsminister, anklagade Comey öppet för att uppmana till mord och krävde en utredning från Secret Service.

Händelsen utspelade sig i en redan spänd politisk atmosfär, då Comey tidigare varit föremål för Trumps vrede efter att ha initierat en utredning om potentiella band mellan Ryssland och Trumps valkampanj 2016. Trump hade vid flera tillfällen offentligt uppmanat sin dåvarande justitieminister, Pam Bondi, att vidta åtgärder mot Comey och andra han ansåg vara motståndare. Åtalet mot Comey kom dessutom bara dagar efter att Trump själv hade uttryckt sin önskan om att se Comey åtalad.

Denna timing har väckt frågor om politisk påverkan och rättslig opartiskhet. Comey själv agerade snabbt efter att kritiken började välla in. Han raderade inlägget från Instagram samma dag och publicerade en förklaring där han erkände att han förstod att snäckformationen kunde tolkas som ett politiskt budskap, men att han inte hade insett att siffrorna kunde uppfattas som en uppmaning till våld. Han betonade att hans avsikt inte var att uppmana till skada eller hot mot någon.

Trots Comeys förklaring fortsätter utredningen, och det är oklart vilka rättsliga konsekvenser han kan komma att möta. CNN har kontaktat James Comeys advokat för en kommentar, men advokaten har avböjt att uttala sig om de nya uppgifterna. Fallet väcker viktiga frågor om gränserna för yttrandefrihet, tolkningen av sociala medier-inlägg och den potentiella politiseringen av rättsväsendet.

Det är också en påminnelse om den djupa polarisering som präglar det amerikanska samhället och den intensiva granskning som offentliga personer utsätts för i dagens digitala era. Denna incident understryker hur lätt ett oskyldigt inlägg kan missförstås och eskalera till en allvarlig juridisk situation, särskilt i en politiskt laddad miljö





