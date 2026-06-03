Tidigare ordförande i Kinesiska muren åtalas för bokföringsbrott

Den tidigare ordföranden i Kinesiska muren åtalas för bokföringsbrott i den nu konkursade bostadsrättsföreningen. Samtidigt gör Kronofogden ett nytt försök att sälja den nedgångna fastigheten på auktion.

Den tidigare ordföranden i Kinesiska muren åtalas för bokföringsbrott i den nu konkursade bostadsrättsföreningen - även om han inte haft kontroll över föreningens ekonomi. Samtidigt gör Kronofogden ett nytt försök att sälja den nedgångna fastigheten på auktion.

Niovåningshuset Kinesiska muren har i många år dragits med stora skulder. Bilden är från Kronofogdens visning av huset tidigare i år, då fastigheten skulle sälja på exekutiv auktion. Den gången blev det ingen försäljning, men nästa vecka stundar en ny auktion. Två ledamöter i bostadsrättsföreningen Femmans styrelse dömdes i januari i år för ekonomisk brottslighet.

Den ene av dem är Sapko Sinani, som enligt brottsutredningen har varit den som i praktiken har styrt föreningen och kontrollerat dess ekonomi. Han dömdes till fyra års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman, för att ha berikat sig själv på föreningens bekostnad. Han har varit misstänkt sedan starten av utredningen, när Skatteverket larmade om att allt inte stod rätt till i Brf Femmans ekonomi.

Men eftersom föreningens ordförande sedan ett par år tillbaka har varit utvandrad till Storbritannien har utredarna inte kunnat höra honom. Nu åtalas han för att av oaktsamhet ha misskött föreningens bokföring under två års tid, 2023 och 2024. Han har, enligt utredningen, inte bokfört de ekonomiska transaktionerna som skett i föreningen och inte sparat kvitton och andra verifikationer.

Han åtalas nu trots att brottsutredningen visar att varken han eller kvinnan som dömdes i januari har haft någon egentlig kontroll över föreningens ekonomi. I stället är det Sapko Sinani som styrt. Men som styrelseledamöter är de övriga två ändå ansvariga, förklarar Jakob Adolfsson: - Utredningen pekar på att Sapko Sinani har haft huvudansvaret, och att han är den som hanterat bokföringen.

Men som styrelseledamot kan man inte vara passiv - får man indikationer på att bokföringen inte skötts korrekt, då måste man kontrollera det och agera, säger han. - Man kan tänka sig att man går till en annan bokföringsfirma och ber om hjälp eller själv kolla räkenskaperna. De kunde också ha lämnat styrelsen, för att undgå ansvar. Det man inte kan göra är att göra ingenting.

Förra året försattes föreningen i konkurs. Sedan ett drygt år tvångsförvaltas fastigheten av bostadsbolaget Trianon. Tidigare i våras försökte Kronofogden sälja bostadsrättsföreningens fastighet för att få in pengar till att betala de stora skulder som föreningen haft. Men det blev ingen försäljning, det vinnande budet på 33 miljoner kronor ansågs ligga för långt under de 60 miljoner kronor som Kronofogden värderat huset till.

Därför försöker Kronofogden nu en andra gång att få det stora niovåningshuset invid Inre ringvägen under klubban. Under onsdagen visades huset för intresserade köpare. Enligt en boende i huset var samma intressenter som budade under auktionen i slutet av mars, på plats under onsdagens visning, bland dem fanns fastighetsbolaget Trianon, den dömde tidigare styrelsemedlemmen Sapko Sinani samt en äldre man, en privatperson, som vid förra auktionstillfället budade över Trianon och vann auktionen.

I november blir det rättegång i Malmö tingsrätt mot föreningens ordförande. Samma månad kommer även domen mot de två andra styrelsemedlemmarna att prövas i hovrätten





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinesiska Muren Bokföringsbrott Konkurs Auktion Kronofogden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IFK Göteborg om Brantlind: ”Skulle tagit diskussionen tidigare” • Vill säljaIFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson bekräftar att Benjamin Brantlind, 17, av allt att döma säljs i sommar. Samtidigt rannsakar han sig själv kring hanteringen av jättetalangen. – Vi kanske skulle tagit diskussionen tidigare, säger Jansson.

Read more »

Asiatiska börser faller samtidigt som Biodiversity & Business‑konferensen samlar svenska företagDe asiatiska aktiemarknaderna gick ner på tisdagen med Nikkei och Topix i Tokyo samt Sydkoreas Kospi i minus, medan Shenzhen steg svagt. Samtidigt fokuseras svenska näringslivet på naturkapitalrisker på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm, där hållbarhetschefer och branschrepresentanter diskuterar mätning och integrering av ekosystemtjänster i affärsstrategier.

Read more »

Rapport: Kinas försök att styra svenska medier misslyckadesGenom aggressiva mejl försökte den kinesiska ambassaden skrämma svenska journalister till lydnad.

Read more »

Lilian Sjölund: SD kastar ofta första stenen – den här gången kom den tillbaka med full kraftRiksdagsledamot i SD misstänks för barnpornografibrott

Read more »