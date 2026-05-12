Tidigare SVT-anställda lämnar kanal efter besparingar

Anne Lagercrantz, tidigare reporter på SVT, har bestämt sig för att lämna kanalen vid årsskiftet. Hon motiverade sitt beslut med att hon kände att det var dags att prova något nytt och att hon ville ge sig ut i något okänt. Dessutom informerade Lagercrantz om att det erbjudits avgångsvederlag till personalen efter det stora sparpaketet som presenterats tidigare i år.

Efter att Karin Magnusson, Kristofer Lundström och Bengt Norberg lämnade, stod det klart att ytterligare tre personer hade valt att sluta. En av dessa personer var Anne Lagercrantz, en reporter som hade arbetat på kanalen i över 30 år.

Hon förklarade sitt beslut med att hon kände att det var dags att prova något nytt och att hon ville ge sig ut i något okänt. Lagercrantz kom också med uppgifter om att det gått ut ett erbjudande om avgångsvederlag till personalen efter det stora sparpaketet som presenterades tidigare i år, något som flera profiler hade nappat på. Hon uttalade sig på Aftonbladets hemsida





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SVT Besparingar Avgångsvederlag Kanaler Populära Program Reporter Tv Arbetsskada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro flyr till USA: misstänksam för förskingringPolens tidigare justitieminister Zbigniew Ziobro har flyttat till USA efter att ha lämnat landet efter maktskiftet under den nya premiärministern Peter Magyar. Mistan kanter mot honom rör bland annat förskingring. Han nekar till brott.

Read more »

Tidigare Nordnet-vd ersätter Günther Mårder som ledamotNordnets tidigare vd Håkan Nyberg föreslås som ny styrelseledamot i Amido, en leverantör av tjänster och produkter för digital hantering inom passersystem och lås.

Read more »

”Severance” säsong 3 släpps tidigare än väntatBland mina favoritserier senaste åren placerar jag tveklöst Dan Ericksons geniala sci-fi-thriller 'Severance', där Adam Scott spelar huvudrollen som en man uppdagandes en mystisk konspiration.

Read more »

Karin Magnusson och Bengt Norborg väljer nya vägar efter år på SVTKarin Magnusson och Bengt Norborg lämnar SVT för nya karriärvägar. Karin Magnusson, programledare för Morgonstudion, skifter fokus mot författarskap, medan Bengt Norborg, utrikeskorrespondent, planerar återbesök till Ukraina innan han slutar i höst.

Read more »