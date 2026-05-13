TIDNINGAR: Eurovision song contest 2026

SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien.Flera ur publiken utkastade under ESC-semin – störde under Israels uppträdande. Arrangören EBU kastade ut fyra personer efter skandalen.

Så var första semin i Eurovision song contest 2026: ‘Skillnaden mellan i år och förra året är att det finns en tydlig favorit’; Här hittar du SVT:s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026.

SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien. Flera ur publiken utkastade under ESC-semin – störde under Israels uppträdande Under gårdagens semifinal i Eurovision hördes delar av publiken skandera ‘stoppa folkmordet’ under Israels nummer. Nu skriver arrangören EBU att fyra personen kastades ut ur arenan. Israels medverkan har varit föremål för omfattande debatt de senaste åren och säkerhetspådraget kring landets nummer har varit stort.

Trots detta kunde man alltså höra ropen i sändning. EBU skriver i ett mejl till SVT Kulturnyheterna att man agerade på plats i arenan. ‘Som tidigare meddelat så livesänder (det österrikiska tv-bolaget) ORF en ljudström från publiken före och efter varje framträdande. En person i publiken redogjorde högljutt sina åsikter om den israeliska artisten under hans framträdande, vilket hördes i livesändningen.

Personen kastades ut för att hen hade stört. Ytterligare tre personer avlägsnades från arenan på grund av störande beteende’. Flera ur publiken utkastade under ESC-semin – störde under Israels uppträdande Under gickdagens semifinal i Eurovision hördes delar av publiken skandera ‘stoppa folkmordet’ under Israels nummer. Nu skriver arrangören EBU att fyra personen kastades ut ur arenan.

Israels medverkan har varit föremål för omfattande debatt de senaste åren och säkerhetspådraget kring landets nummer har varit stort. Trots detta kunde man alltså höra ropen i sändning. EBU skriver i ett mejl till SVT Kulturnyheterna att man agerade på plats i arenan. ‘Som tidigare meddelat så livesänder (det österrikiska tv-bolaget) ORF en ljudström från publiken före och efter varje framträdande.

En person i publiken redogjorde högljutt sina åsikter om den israeliska artisten under hans framträdande, vilket hördes i livesändningen. Personen kastades ut för att hen hade stört. Ytterligare tre personer avlägsnades från arenan på grund av störande beteende’





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest 2026 Forelsket I Sajten Sveriges Television Wien Israeliska Artisten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT:s rapportering om Eurovision song contest 2026, svensk deltagande och säkerhetsbearbetningSvD:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Vi arbetar efter ett redaktionellt beslut om strunt i onödiga uppgifter.

Read more »

SVT-nynotiser om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Uppdateringar av VM pågår från fredag 11 till söndag 19 juli. Skribenten kommentarer Dick Advocaat agent Fredrik Rutten avgår som tränare från Curaçao, och även han nu. Dick Advocaat uppgav att dotterns hälsa förbättrats. Mer om Dick Advocaat och fotbollsstjärnorna Marcelo Alonso (Aztecastadion), Alejandro Fernández (visst stadion), Belinda (visst stadion), J Balvin (visst stadion), Madventures (visst stadion), The Underdogs (visst stadion) och flera fler. emergentemuy buena, Adidas, Türkiye, Drahtuzumab, Prothrombin, Stachy sete sido, Sidos Mens, létet, Galilei, Podar,tafani

Read more »

SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, inklusive aktuella händelser, nyheter, analyser och opinie

Read more »

SVT:s sammanfattade rapportering av Eurovision song contest 2026Här hittar du SVT:s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026. SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien.

Read more »