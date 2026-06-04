Tidöpartierna i sin helhet ser ut att ha förlorat stöd, men regeringspartier brukar knappa in igen när valet närmar sig

En opinionsundersökning visar att Tidöpartierna i sin helhet har förlorat stöd, men regeringspartier brukar knappa in igen när valet närmar sig. Det är mindre än fyra månader kvar till valet, och oppositionens övertag är mycket stort.

Det ser dessutom nattsvart ut för Tidöpartier na i sin helhet. Den ses som särskilt tillförlitlig på grund av det stora antal som svarar. Forskning visar i och för sig att just dessa undersökningar varken är bättre eller sämre än andra instituts opinionsmätningar i början på sommaren, men nu räknas en gång för alla just denna som speciellt viktig.

De rödgröna partierna har anledning att fira. Det är knappast läge att korka upp champagnen, än är det flera månader kvar till valet och mycket kan hända, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går alla framåt jämfört med förra valet. Betydligt mer ledsamt ut. Alla fyra ligger på lägre nivå än de gjorde i valet 2022.

Blockskillnaden är 12,6 procentenheter. Förvisso en förbättring jämfört med SCB:s motsvarande mätning förra året, men den är försumbar. Motsvarande siffra då var 13. L hade behövt minst tre procentenheter för att lyckas locka stödröster.

Det finns ju ingen anledning för väljarna att satsa på ett parti som ändå inte klarar sig kvar. Ett av de klassiska svenska partierna, ett parti som var med om att driva igenom demokratin i Sverige, ser ut att vara på väg ut ur riksdagen med huvudet före. Det är mycket svårt att se hur Tidöpartierna ska kunna få majoritet. De övriga tre partierna skulle behöva göra en forcering som saknar motstycke i svensk politisk historia för att lyckas.

Övriga tre Tidöpartier får med dagens siffror 147 mandat. Det skulle, med svenska mått mätt, vara en liten opposition i riksdagen. Siffror kommer jag för övrigt att tänka på valet 2010. En lyckligare tid, Fredrik Reinfeldt fick fortsätta som statsminister och det stora högerpartiet fick 30 procent av rösterna.

Att regeringspartier förlorar stöd under mandatperioden är normalt. Men normalt är också att de börjar knappa in igen när valet närmar sig. Det kommer de göra även i år. Men valet är mindre än fyra månader bort och oppositionens övertag är mycket stort





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tidöpartier Opinionsundersökning Förlorat Stöd Regeringspartier Knappa In Igen Val Oppositionens Övertag Valet 2010 Fredrik Reinfeldt Högrepartiet 30 Procent Av Rösterna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CUF bakom tomt flak – protest mot TidöpartiernaKritiserade tonårsutvisningarna.

Read more »

CUF bakom tomt flak – protest mot TidöpartiernaKritiserade tonårsutvisningarna.

Read more »

Målvaktstränaren som tvingades spela hela matchen - "Det var bara att bita i det sura äpplet"Abbas Hassan, tränare för Falkenbergs FF:s målvakter, fick oväntat spela 90 minuter mot Oddevold efter att två målvakter skadades. Han beskriver hur kroppen var tung och att han inte var förberedd, men ändå gav allt för laget. En temporär lösning är att låta den 19-årige Alexander Carlsson från IFK Göteborg klä på sig, medan hans egen roll förblir som tränare.

Read more »

Kungen om kärleken: ”Det kanske inte alltid blir det där rosenröda”Den 19 juni firar kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia guldbröllop. I en intervju med DN:s Åsa Beckman talar de öppenhjärtigt om livet…

Read more »