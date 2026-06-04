Tidöpartierna lider i SCB:s opinionsmätning

SCB:s opinionsmätning visar ett lågt resultat för Tidöpartierna. Partiet lider på 17,3 procent, ett lågt resultat som är det näst sämsta de senaste 20 åren.

SCB :s opinionsmätning visar ett lågt resultat för Tidöpartierna . Partiet lider på 17,3 procent, ett lågt resultat som är det näst sämsta de senaste 20 åren.

Liberalerna ligger långt under spärren och skulle åka ur riksdagen om det vore valresultatet. Moderaternas partisekreterare Karin Enström konstaterar att partiet både tappat stöd sedan förra SCB-mätningen och ligger under sitt valresultat. Valledaren Martin Borg säger att det fortfarande är många väljare som inte har bestämt sig. De pekar ut Socialdemokraternas 'bluffar' som orsak till det dåliga opinionsläget.

Socialdemokraterna har lyckats med ett antal bluffar som främst drabbar de osäkra väljarna





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SCB Tidöpartierna Opposition Socialdemokraterna Bluffar

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