Tidöpartiernas interna utmaningar riskerar att tappa väljare som vill byta ut dagens politik

Oskar Siri, en andragångsväljare, kritiserar tidöpartiernas interna konflikter och risken att tappa väljare som vill byta ut dagens politik. Han jämför det splittrade vänsterpartiet med ett ideologiskt ytterkantsparti och ett splittrat högerparti. Partierna behöver lägga sina skillnader åt sidan för att bygga ett reellt alternativ inför kommande val.

INSÄNDARE. Tidöpartier na må ha sina interna utmaningar, men de har i alla fall lyckats uppvisa en enighet som ger intryck av stabilitet. Om inte center- och vänsterpartierna slutar med de interna tjuvnypen och i stället visar upp ett enat lag riskerar de att tappa väljare som egentligen vill byta ut dagens politik, skriver andragångs väljare n Oskar Siri.

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner. Nyligen publicerade Miljö­partiet ett inlägg på Instagram som på ett omedvetet sätt sammanfattade oppositionens ömtåliga läge inför valet: ett oenigt gäng som hellre pikar varandra än sam­arbetar för att vinna folkets förtroende. Inlägget handlade om MP:s förslag om ”Sverigekortet” för billigare kollektivtrafik.

Men i stället för att framhäva nyttan för medborgarna lades fokus på en pik till Social­demokraterna med en uppmaning om att plagiera förslaget. Hur ska denna sida i politiken kunna ses som ett enat regeringsalternativ, om de rödgröna gång på gång väljer att ta interna poänger snarare än att verka för en gemensam strategi? Partierna behöver inte förkasta sina ideologiska skiljaktigheter, men jag vill kasta ljus över deras vägran att framstå som en enad front.

Vi såg det i den senaste partiledardebatten i SVT och ser det dagligen i det offentliga samtalet. Tidöpartiernas partiledare under SVT-debatten den 3 maj: från vänster Jimmie Åkesson (SD), Simona Mohamsson (L), Ebba Busch (KD) och statsminister Ulf Kristersson (M).står jag inför ett dilemma. Å ena sidan kan jag rösta på ett enat högerlag som inkluderar ett ideologiskt ytterkantsparti. Å andra sidan kan jag rösta på ett splittrat vänsterlag, som eventuellt inkluderar sitt eget ytterkantsparti.

Vad röstar jag på om jag vill ha en förändring, men där det inte finns något enat alternativ? Som närliggande partier i opposition behöver man ibland lägga sina skillnader åt sidan om målet är att bygga ett reellt alternativ inför ett kommande val. Det trodde jag var självklart, men ack så fel jag hade. Tidöpartierna må ha sina interna utmaningar, men de har i alla fall lyckats uppvisa en enighet som ger ett intryck av stabilitet.

Om inte center- och vänsterpartierna slutar med de interna tjuvnypen och i stället visar upp ett enat lag riskerar de att tappa väljare som egentligen vill byta ut dagens politik





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tidöpartier Interna Utmaningar Enighet Stabilitet Väljare Utmaning Realt Alternativ Val Internala Tjuvnypen Splittrat Vänsterparti Ideologisk Ytterkantsparti Splittrat Högerparti Enat Lag Enad Front Partiledardebatt Sverigekortet Kollektivtrafik Pik Socialdemokraterna Plagiera Regeringsalternativ Regeringsalternativet Regeringsalternativet Regeringsalternativet Regeringsalternativet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

S sågar Tidöpartiernas skolförslag: ”Vinstfesten fortsätter”Regeringen vill begränsa vinster och införa hårdare kontroll av friskolor. Förslaget får kritik från både Socialdemokraterna och Almega utbildning.

Read more »

Tvättade Zlatans tröja – nu gör han majordebut”Han är en av de största vi har här i Sverige.”

Read more »

Amanda Sokolnicki: Han gick på fest med vänstern – nu vill de kancellera honomDen första maj stod Timbros chefsekonom i baren på vänstertidningen Flammans fest. Det var allt som behövdes för att väcka ont blod.

Read more »

Han debuterar med en bitande mörk komedi: ”Jag är själv väldigt korkad”Jakob Marky är ett namn att lägga på minnet. Hans debut som långfilmregissör beskrivs som en 'bitande mörk komedi om prestation, exploatering och hyckleri i teatervärlden'. Filmen heter 'Grand Final' och låter oerhört intressant.

Read more »